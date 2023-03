De topkinesist die een Gouden Generatie energie gaf: zullen de Duivels Lieven Maesschalck harder missen dan hij hen?

“If you have a problem, if no one else can help…” Voor een aantal Rode Duivels was hij sinds 2010 een beetje zoals The A-Team, het huurlingenleger uit de populaire tv-serie in de jaren 80: hun redder in nood bij kleine en grotere lichamelijke pijntjes. Met Lieven Maesschalck (59) verdwijnt bij de nationale ploeg straks wellicht een vertrouwd gezicht, maar niet zijn geest. Hoe een topkinesist straks Picasso achterna zal blijven gaan: “Belangrijkheid is vergankelijk.”