De sportkalender 2018: ontdek hier de belangrijkste data

DMM

10u00

0

AFP

Nog geen idee wat te doen in het nieuwe jaar? Dan neemt u beter snel even de agenda bij de hand. Dit is de sportkalender voor het jaar 2018, met de belangrijkste data van de voornaamste wedstrijden en toernooien. (Tip: 15 juli!)