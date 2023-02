“De scheidsrechter verdient 0 op 10 na deze prestatie”: KV Kortrijk woest op ref Vergoote en VAR, die niet ingrijpen na trap op Selemani

Wielrennen “Ik heb dat toch een beetje licht opgenomen”: Tim Merlier neemt al meteen voor drie weken afscheid van pas geboren zoon Jules

Zijn papa is coureur. Zijn mama is de dochter van Frank Vandenbroucke, de veel te vroeg gestorven renner die ook een beetje god was, of het scheelde niet veel. Of de kleine Jules Merlier, zoontje van Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke, genetisch is voorbestemd zal de toekomst uitwijzen. Zeker is: twee verrukte ouders zullen het lastig hebben wanneer papa Tim volgende week naar de Ronde van Oman vertrekt.

3 februari