De prijzen zijn verdeeld: Nina Derwael en Wout van Aert zijn Sportvrouw en Sportman van het Jaar

SportNina Derwael (21) en Wout van Aert (27) zijn verkozen tot Sportvrouw en Sportman van het Jaar. Derwael - de eerste Belg ooit die op de Olympische Spelen goud greep in de artistieke gymnastiek - haalde het in een spannende strijd van Nafi Thiam. Nóg nipter was de uitslag bij de heren. Van Aert, die een topjaar achter de rug heeft in de koers, had slechts 21 punten meer dan Bashir Abdi.

Volledig scherm © Photo News

Nina & Wout

Bij de vrouwen: een verschil van 78 punten. Bij de mannen: een kloof van amper 21 punten. Het Sportgala werd vooraf aangekondigd als “razend spannend” en dat vertaalde zich ook in de punten.

Na 2018 en 2019 mag Derwael dus een derde keer de trofee van Sportvrouw van het Jaar in de lucht steken. De 21-jarige turnster schitterde in Tokio met olympisch goud op de brug met ongelijke leggers. Daarmee was ze de eerste Belg ooit die goud greep in de artistieke gymnastiek. “Ik ben enorm blij met deze trofee. Ook Nafi en Emma (Meesseman, red.) hadden hem verdiend.” Derwael (1.153 punten) klopte dus Thiam (1.075). Zij is eveneens drievoudig winnares en eindigde op de Spelen voor de tweede keer op rij op het hoogste schavotje in de zevenkamp. Basketbalster Meesseman, de winnares van vorig jaar en sterkhouder bij de Cats, werd derde.

1. Nina DERWAEL (turnen) 1.153

2. Nafi THIAM (atletiek) 1.075

3. Emma MEESSEMAN (basket) 430

4. Lotte KOPECKY (wielrennen) 294

5. Noor VIDTS (atletiek) 219

Volledig scherm © Photo News

Wout van Aert volgt zichzelf dan weer op als Sportman van het Jaar. Een miniem verschil op de tweede, Bashir Abdi. 948 punten versus 927. Van Aert heeft er een uitstekend seizoen opzitten: Tirreno-Adriatico, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, het BK, die ritzeges in de Tour, zilver in de wegrit op de Spelen en zilver in de WK-tijdrit. Abdi veroverde op de Spelen van Tokio bijzonder knap olympisch brons op de marathon en scherpte in oktober tijdens de marathon van Rotterdam de Europese recordtijd aan. En dan was er nog judoka Matthias Casse, derde. Hij was op de Spelen goed voor olympisch brons in de klasse tot 81 kg en is daarnaast ook regerend wereld- en vice-Europees kampioen. Een weelde dus, maar het werd Van Aert. “Met deze tegenstand had ik niet meteen gedacht dat ik mezelf zou opvolgen. Dat maakt het des te mooier. Ik ben trots. Een verschil van 21 punten bewijst dat de keuze bijzonder moeilijk was”, vertelde hij via een videocall.

1. Wout VAN AERT (wielrennen/veldrijden) 948

2. Bashir ABDI (atletiek) 927

3. Matthias CASSE (judo) 593

4. Vincent VANASCH (hockey) 324

5. Alexander HENDRICKX (hockey) 228

Volledig scherm © BELGA

Belofte: Thibau Nys

Thibau Nys mag zich Belofte van het Jaar noemen. Nys werd Europees kampioen op de weg en haalde het met 565 punten van gewichtshefster Nina Sterckx (413) - vierde op de Spelen - en wielrenner Florian Vermeersch (383) - tweede in Parijs-Roubaix. In het veld won Thibau Nys vorig seizoen zowat alles wat er te winnen viel, met onder meer een Belgische, Europese en wereldtitel als gevolg. Afgelopen jaar werd echter steeds meer duidelijk dat zijn toekomst deels op de weg zal liggen. In september verbaasde de Vlaams-Brabander in het Italiaanse Trento met dus de Europese titel bij de beloften en ook niet veel later op het WK in eigen land liet hij zich opmerken. Nadien viel hij uit met een sleutelbeenbreuk, maar hij kwam sneller terug dan verwacht en pakte onlangs nog brons op het EK veldrijden.

1. Thibau NYS (wielrennen/veldrijden) 565

2. Nina STERCKX (gewichtheffen) 413

3. Florian VERMEERSCH (wielrennen) 383

4. Jente HAUTTEKEETE (atletiek) 360

5. Jutta VERKEST (turnen) 249

Volledig scherm Thibau Nys. © Photo News

Ploeg: Red Lions

Vier maanden is het ondertussen, sinds de Red Lions olympisch kampioen werden in Tokio. Uiteráárd kroonden de mannelijke hockeyers zich tot Ploeg van het jaar. Ze verzamelden haast dubbel zoveel stemmen dan de Belgian Cats, de winnaars van vorig jaar. Het jumpingteam vervolledigt de top drie. Voor de Red Lions is het al de vijfde keer dat ze deze trofee in de wacht slepen na 2012, 2016, 2018 en 2019.

1. Red Lions: 1197 stemmen

2. Belgian Cats: 600

3. Jumpingteam: 404

4. Union SG: 285

5. Deceuninck-Quick/Step: 282

Volledig scherm BELGA PHOTO JAMES ARTHUR GEKIERE © BELGA

Trainer: Shane McLeod

Shane McLeod (53) mag de trofee van Coach van het Jaar in ontvangst nemen. Hij volgt Philip Mestdagh op. McLeod - die de trofee ook al in 2019 won - geniet momenteel van een sabbatjaar in zijn vaderland, Nieuw-Zeeland. Daar heeft hij de handen vol met zijn drie kinderen van 2, 5 en 7 jaar. Zijn laatste publieke optreden in ons land was bij de Memorial Van Damme, toen alle Olympiërs gehuldigd werden.

Ondertussen kreeg hij al verschillende aanbiedingen van nationale teams van over de hele wereld, maar McLeod houdt die boot resoluut af. Hij ziet zich op dit moment trouwens geen enkel ander team coach dan dat van België. “Maar mijn sportieve toekomst is momenteel geen prioriteit”, liet hij onlangs optekenen. McLeod haalde het voor Roger Lespagnard, de coach van Nafi Thiam en Felice Mazzu, voetbal coach van seizoensrevelatie Union SG.

1. Shane McLeod: 1.004

2. Roger Lespagnard: 606

3. Felice Mazzu: 490

4. Philip Mestdagh: 461

5. Marjorie Heuls en Yves Kieffer: 365

Volledig scherm Shane McLeod. © Photo News

Paralympiër: Peter Genyn

Driemaal is scheepsrecht. Net als in 2017 en 2018 kroonde rolstoelatleet Peter Genyn zich tot Paralympiër van het Jaar. De voormalig rolstoelrugbyer haalde het voor ruiter Michèle George - de laureate van 2014 en op de voorbije Olympische Spelen goed voor twee keer goud - en tennisser Joachim Gérard, die de twee voorbije edities en die van 2013 won en het afgelopen jaar zijn twee eerste grandslams wist te winnen. Genyn dankt deze bekroning aan zijn Olympische titel op de 100 meter T51, nadat zijn fiets vlak voor de race nog gesaboteerd werd.

1. Peter GENYN (atletiek) 351

2. Michèle GEORGE (para-dressage) 301

3. Joachim GERARD (rolstoeltennis) 262

4. Laurens DEVOS (tafeltennis) 246

5. Ewoud VROMANT (para-cycling) 85

Volledig scherm Peter Genyn. © BELGA

Lifetime Achievement Award: Ann Wauters

De intussen 41-jarige Wauters zette vorige zomer op de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio zoals eerder aangekondigd een punt achter een rijkgevulde carrière. Op de Spelen kwam ze voor de Belgian Cats voor het laatst in actie in de tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. De Belgische vrouwen sneuvelden bij hun debuut uiteindelijk in de kwartfinales tegen Japan.

Ondanks een schitterende carrière met onder meer 131 selecties voor de Belgian Cats werd Wauters nooit tot Belgische Sportvrouw van het Jaar verkozen. Ze was meermaals genomineerd, maar het hielp haar niet dat basketbal nu eenmaal een teamsport is. Bovendien was er bikkelharde concurrentie van namen als Kim Clijsters, Justine Henin of Nafi Thiam.

Sinds kort is ze de nieuwe voorzitster van de Atletencommissie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

Volledig scherm Ann Wauters. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.