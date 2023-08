De nood was zo hoog dat Van der Poel tijdens protest landhuis indook: “Ik moet die mensen echt bedanken”

Mathieu van der Poel bedankte niet enkel zijn Nederlandse ploegmaats. Achteraf werd duidelijk dat ook enkele onverwachte mensen een (niet te onderschatten) rol hebben gespeeld in z’n wereldtitel. Tijdens het klimaatprotest , waardoor de koers bijna een uur stillag, was de nood zo hoog dat hij het toilet van de lokale bevolking opzocht. “Ik moet die mensen echt bedanken.”

KIJK. Van der Poel speecht in het hotel na zijn wereldtitel

Dat oponthoud door activisten na zo’n tachtig kilometer koers kwam niet slecht uit voor kersvers wereldkampioen Mathieu van der Poel. Hij moest immers erg dringend naar het toilet en maakte handig gebruik van het moment, zo vertelde Nederlands bondscoach Koos Moerenhout. “Eigenlijk is dit best een mooi verhaal”, lachte hij. “Mathieu moest naar het toilet. En dan kwam dat protest. We stonden toevallig net aan een huis. Dus ging hij naar binnen. Voor een kleine boodschap? Ik denk toch wel voor iets meer...”

Op zijn persconferentie in de regenboogtrui werd ‘MVDP’ naar de nodige sanitaire stop gevraagd. “Dat protest duurde lang, en de nood was echt hoog. (lacht) Maar dat was niet alleen bij mij. We gingen met meerdere renners dat landhuis in. Ik moet die mensen echt wel bedanken. Bedankt dat je ons wilde ontvangen.”

Meteen na het protest, en het bezoekje aan het toilet, belandde Van der Poel even in de tweede groep. Met behulp van zijn Nederlandse ploegmaats werd dat snel rechtgetrokken. De rest van het verhaal kent u.

Van der Poel tijdens protest.

Na de koers kwam er nog een andere merci. Eentje richting ploegmaats. “Intussen is die bedanking gebeurd, denk ik”, klonk het in het hotel enkele uren na de plichtplegingen. “Deze zege is een beetje een rechtzetting van de kopzorgen van vorig jaar. We hebben een hele leuke groep. Dat helpt altijd. Alles is perfect verlopen. Ik heb ontspannen kunnen rijden. Voor mij is het ook een van de mooiste momenten tot dusver. Het is leuk om dat te kunnen delen met jullie. Dan wil ik nu aan de hamburger beginnen, als je het niet erg vindt.”

Vooraleer hij aan de hamburger kon beginnen, moest de wereldkampioen nog een fles champagne ontkurken.

Van der Poel.

Laatste koers?

Zaterdag rijdt Van der Poel ook nog het WK mountainbike in Glasgow. Daar hoopt de Nederlander in de eerste plaats zijn ticket voor de Olympische Spelen van Parijs 2024 veilig te stellen. Wanneer we Van der Poel voor het eerst in zijn regenboogtrui kunnen aanschouwen, is nog een vraagteken. “Normaal was het WK mijn laatste wegwedstrijd dit seizoen. Misschien plan ik nu nog wel een koers in om mijn trui te laten zien. Maar daar ben ik nu nog niet mee bezig. Als ik geen wedstrijd meer rijd, zal het voor het begin van het veldritseizoen zijn.” Want ook in die categorie is Van der Poel de huidige wereldkampioen.

KIJK. Ook de Nederlandse bondscoach bedankt zijn manschappen