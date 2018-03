De 'no look' nu ook in het tennis? Adrian Mannarino toont hoe het moet TS

01 maart 2018

11u06 0 Een no look-pass kennen we tot op heden enkel in het voetbal en basketbal. Tegenwoordig zien we het ook op de tennisvelden. De Fransman Adrian Mannarino toonde zijn techniek met een no look-passingshot.

Op het ATP World Tour 500 toernooi van Acapulco stonden in de 1/8 finales Kevin Anderson (Zuid-Afrika) en Adrian Mannarino (Frankrijk) tegenover elkaar. De Fransman verloor de eerste set met 6-3. In de tweede set stond hij 3-0 voor.

Mannarino deed in het vierde spelletje wel iets heel speciaals in het tennis. Hij speelde een passingshot zonder naar de bal te kijken. De Fransman keek naar recht en speelde de bal naar links.

Anderson kon uiteindelijk wel lachen met het voorval. Na zijn no look-passingshot ging het alleen maar bergaf voor de Fransman die de tweede set ook verloor met 6-4. Zijn 'no look' ging wel de wereld rond.

In de NBA (Basketbal) zijn no look-passes niet echt uitzonderlijk meer, maar wel heel efficiënt.

That no look pass 👀🔥



(📹: @NBA)pic.twitter.com/3vDFMm8iM9 SB Nation(@ SBNation) link

Roberto Firmino van Liverpool FC scoorde een no look-goal tegen West Ham United.