De mooiste counter uit geschiedenis van het Belgische voetbal, een draaiend achterwiel in de Tour, een straf NBA-ticket: onze 11 meest gelezen sportstukken van 2018

28 december 2018

07u00 0 Onvermijdelijk gaat 2018 de geschiedenis in als het jaar waarin de Rode Duivels het WK voetbal... hadden moeten winnen. De weg naar de halve finale en de, eerst zure en nadien toch euforische, nasleep hield u alvast in de ban. Hieronder onze elf meest gelezen sportstukken van het voorbije jaar.

1. Het schijnbaar doodgewone NBA-ticketje met sinistere realiteit

Op het eerste gezicht is er niets aan de hand met een NBA-verzamelkaartje van Mark Jackson uit het seizoen 1990-1991. Dat werd ook bijna dertig jaar zo gedacht, tot een opmerkzame gebruiker van het het sociale medium Reddit recent opmerkte wie de twee kerels in de achtergrond waren. Sinds de ontdekking gaat de waarde van de bewuste kaartjes door het dak op koopjeswebsite eBay.

2. Franse basisspeler kan het tijdens huldiging niet laten om ons land nog wat te treiteren

Enkele Rode Duivels waren niet mals voor de Franse nationale ploeg na de Belgische nederlaag in de halve finale op het WK. Thibaut Courtois nam het woord “antivoetbal” in de mond, terwijl aanvoerder Eden Hazard stelde dat hij “liever verliest zoals de Belgen, dan wint zoals de Fransen”. En die woorden was Lucas Hernandez, de vaste man op de linksachter bij ‘Les Bleus’, duidelijk niet vergeten.

3. Alderweireld zoekt jonge vrouw met speciale wens (en vindt haar)

Het is gebeurd. Het meisje dat Toby Alderweirelds handtekening als tattoo op haar lichaam wilde zetten, is in haar opzet geslaagd. De 24-jarige Nathalie Standaert uit Aalst sprak met de Rode Duivel af en liet zijn handtekening op haar rug tatoeëren.

Lees het volledige artikel en hier het vervolgverhaal

4. Lukaku lacht zich kapot bij vraag van Amerikaanse journaliste

Erg grappig moment tijdens een exclusief interview dat Romelu Lukaku gaf aan sportwebsite Bleacher Report. Wanneer Taylor Rooks, een in de States bekende journaliste, Lukaku de vraag stelt waarom hij -in tegenstelling tot bij Manchester United- er bij de Rode Duivels zó gelukkig uitziet, komt de spits nog nauwelijks bij van het lachen.

5. Draaiend achterwiel in de Tour zorgt voor tumult

Mechanische doping, er is al heel wat over neergepend. Ook nu laaien de gemoederen hoog op nadat in de Ronde van Frankrijk het achterwiel van Toms Skujins na een tuimelperte bleef draaien. ”Hoe kan zo’n wiel plots enorm versnellen?”, vroeg Sven Nys zich af op Radio 1. De Let verdedigde zich door te stellen dat hij zijn pedaal een licht tikje gaf.

6. “Het had verboden moeten zijn dat hij meespeelde”: de uitspraak na Brazilië - België van Engelse analist die bij Lukaku ongetwijfeld weinig leuke flashbacks oproept

Dat Thibaut, Kevin en Eden absolute wereldtop zijn, zagen we tegen Brazilië bevestigd. Maar de Rode Duivel die in Rusland de laatste twijfelaars doet verstommen en ook het predikaat van wereldspits op zich mag krijgen, is Romelu Lukaku. Dat is ook de analisten in Engeland niet ontgaan. Zij maken een grappige maar voor Lukaku zelf ongetwijfeld veel minder leuke vergelijking.

7. “Wat Thierry Henry hier aan het doen is, dat is schandalig”

Na de Belgische kwalificatie voor de halve finale en de nakende clash tussen de Rode Duivels en Les Bleus, lijken ze in Frankrijk pas echt te ontdekken wie onze T3 is. Thierry Henry dus, met 51 goals all-time Frans topschutter. En dat doet bij sommigen toch wenkbrauwen fronsen.

8. Belg Michael Goolaerts (23) overleden na hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix

Drama in Parijs-Roubaix: de 23-jarige Michael Goolaerts is overleden na zijn hartstilstand in Parijs-Roubaix. De tweedejaarsprof uit Lier kwam voor het eerst aan de start in Parijs-Roubaix. Afgelopen zondag maakte hij deel uit van de ontsnapping die 100 kilometer lang de eerste wedstrijduren van de Ronde van Vlaanderen kleurde.

9. Een droom om naast Ronaldo te wonen? Allerminst, zo ondervindt Turijnse actrice aan den lijve

Naast Cristiano Ronaldo wonen, wie droomt er niet van? Wel, volgens verschillende Italiaanse media is het antwoord op die vraag Luciana Littizzetto. De 53-jarige actrice, die in dezelfde wijk als de Portugese steraanvaller woont, zou zelfs zo snel mogelijk willen vertrekken uit de buurt.

10. Trioseks, heel strikt wc-gebruik en een erg lelijke kant: ex-lief haalt zwaar uit naar Lewis Hamilton

Na een relatie van drie maanden -even nadat hij gebroken had met Nicole Scherzinger- trapt glamourmodel Veronica Valle (26) na richting Lewis Hamilton (33) in de Britse tabloid The Sun. Hoeveel U er van wil geloven, maakt U zelf maar uit. Maar de viervoudige wereldkampioen in de Formule 1 (ondertussen vijfvoudige, nvdr) zal het ongetwijfeld niet graag lezen.

11. De mooiste counter uit de geschiedenis van het Belgische voetbal? In 9.94 seconden en via vijf stations naar de kwartfinale: “Ik snapte de Japanners niet”

Minuut 94. Er is tijd voor nog één aanval, maar dan moet het wel héél snel gaan. En, probleem: de Japanners hebben zonet een hoekschop afgedwongen. Maar dan, een bliksemschicht die voor altijd op eenieders netvlies zal gebrand zijn. Hoe we 9.94 seconden later en via vijf stations toch het opperste delirium beleefden.

