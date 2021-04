De ‘mauve’ maand van Didier: hoe Lamkel Zé in 2013 Europa ontdekte door stage bij Anderlecht

We schrijven mei 2013. Het is in België opvallend fris voor de tijd van het jaar, en dat zal de jonge Didier Lamkel Zé geweten hebben. De 16-jarige Kameroener weet niet wat hem overkomt als hij in zijn eentje in Zaventem om 6 uur ’s morgens uit het vliegtuig stapt, het tarmac op. Gevoelstemperatuur: enkele graden boven nul. Of zo’n 30 minder dan wat hij gewend is. ‘Wat doe ik hier toch?’, vraagt hij zich verkleumd af. Zodra Lamkel wat later toekomt op zijn appartementje, zet hij de chauffage voor de rest van de dag helemaal open.