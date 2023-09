De kopzorgen van Vincent Kompany in de Premier League na 0 op 9 en 11 tegengoals: “Wij zijn niet naïef”

KIJK. “Zijn jullie soms stom?”: Medvedev heeft ruzie met vrouwelij­ke fans en krijgt cynisch kushandje terug

Daniil Medvedev (27) en het publiek op de US Open, dat is geen goeie match. In zijn tweede ronde tegen Chris O’Connell koos het publiek na twee keer 6-2 voor de Rus in de derde set resoluut voor de Australiër, waarop Medvedev het aan de stok kreeg met de fans. Van een vrouwelijke toeschouwer kreeg het derde reekshoofd op Flushing Meadows een cynisch kushandje terug.