“De kop is eraf”: Jan Vertonghen ruilt bal in voor koersfiets en trekt op pad met Jelle Van Damme

Vakantie voor de spelers van Anderlecht, nadat de club er zondag niet in slaagde de play-offs te halen. Tijd genoeg dus voor Vertonghen om de bal even in te ruilen voor de fiets. Zijn eerste tocht(je) was er één met ex-voetballer en makelaar Jelle Van Damme. Het duo reed goed 40 kilometer in iets meer dan anderhalf uur. Daar lijkt het niet bij te blijven voor Vertonghen, als we het bijschrift van Van Damme op Strava mogen geloven. “De kop is eraf, zen eerste km’s op de velo.” Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Het voetbalseizoen van Vertonghen zit er wel niet helemaal op, want op 17 en 20 juni volgen nog twee interlands met de Rode Duivels tegen Oostenrijk en Estland.