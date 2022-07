DE HOAXVOETBALLER (3). Carlos ‘Kaiser’, de enige spits ter wereld die in carrière van 26 jaar wel bij 1.000 vrouwen scoorde, maar niet één keer op het veld

VoetbalZico, Socrates, Romario, Bebeto, ‘El Fenomeno’ Ronaldo... de lijst van mythische Braziliaanse voetballers in de jaren ‘80 en ‘90 is lang. Levende standbeelden. En dan is er Carlos Henrique Raposo (59). In Brazilië een even grote legende. ‘De grootste voetballer ooit die nooit heeft gevoetbald’. Een carrière van 26 jaar lang waarin hij voor elf verschillende clubs uitkwam. Zijn statistieken? 0 goals, 0 assists. 1.000 vrouwen, dat wel. Zijn enige vijand was de bal. Maar, zo zegt de seksverslaafde Carlos: “Veel clubs verdienden niet beter dan ook eens op hun plaats gezet te worden.”