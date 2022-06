DE HOAXVOETBALLER (1). Hoe Grégoire Akcelrod op onwaarschijnlijke wijze 22 clubs bedotte: "Het was me nooit om het geld te doen”

Voetbal‘Filou de foot’. Fake football player. Valsspeler onder voetballers. Predikaten die Grégoire Akcelrod worst wezen. Alles had de Fransman (39) er immers voor over, om zijn droom te verwezenlijken: profvoetballer worden. ‘Pro à tout prix’, zoals de titel van zijn vorig jaar verschenen biografie luidt. Nauwelijks talent, ook letterlijk vierkanten voeten, een vader en dokter die hem het voetballen verboden. Maar uiteindelijk zou hij op geregeld onwaarschijnlijke wijze aan de bak komen in 19 landen over vijf werelddelen heen. Akcelrod: “Plots zag ik mijn foto op de cover van drie verschillende Bulgaarse kranten. Ik maakte me snel uit de voeten.”