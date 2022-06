De harde realiteit: ook topteams ontsnappen niet aan corona

Bij het UAE van titelverdediger Tadej Pogacar testte Matteo Trentin, meesterknecht van de Sloveen in de vlakkere etappes en vooral in de kasseienrit, positief. “Hij voelt zich nochtans goed en vertoont geen specifieke symptomen”, klonk het binnen de ploeg. Trentin wordt vervangen door Marc Hirschi. Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Wout van Aert en co. zullen het bij Jumbo-Visma de eerste dagen dan weer moeten stellen zonder sportief manager Merijn Zeeman. “Helaas heeft corona ook mij te pakken gekregen”, postte de Nederlander op Twitter. “Geen andere optie dan het team in de Tour begeleiden vanachter mijn laptop, tot ik weer volledig ben hersteld.”

Quote Conform het aangepaste coronare­gle­ment van de UCI hebben alle renners en personeel nu minstens één negatieve antigeen­test moeten voorleggen. Joost De Maeseneer, Ploegdokter Intermarché-Wanty-Gobert

Een lot dat overigens ook Rik Verbrugghe, teammanager van Israel-Premier Tech, is beschoren. Onze landgenoot was al in Kopenhagen, maar keerde inmiddels voor onbepaalde tijd terug naar huis. “Vervelend, maar we kunnen geen enkel risico nemen”, klonk het. Nog bij Israël zette het virus Omer Goldstein aan de kant. Guillaume Boivin vervangt hem. Achter de naam van ‘close contact’ Daryl Impey staat nog een vraagteken. Bij Astana viel Samuele Battistella uit en werd Alexandr Riabushenko opgeroepen als stand-in. Vanuit het kamp van Groupama-FDJ kwam anderzijds ook eens écht positief coronanieuws. “Thibaut Pinot en Stefan Küng testten positief net na de Ronde van Zwitserland (die op 19 juni afliep, red.), maar kunnen wel degelijk van start gaan.”

Dat kwam omdat het duo twee dagen vóór de ‘Grand Départ’ minstens één negatieve antigeentest kon voorleggen. “Conform het aangepaste coronareglement van de Internationale Wielrenunie (UCI) hebben alle renners en personeel dat nu moeten doen”, verduidelijkt Joost De Maeseneer, ploegdokter van Intermarché-Wanty-Gobert, nog eens. “Bijkomende voorwaarde was wel dat in de loop van de voorbije zes dagen ook een negatieve PCR-test werd ingediend. Wie die nog niet had ondergaan, kon dat gisteren alsnog ter plekke.” De teams verbonden zich ertoe om al hun leden de komende dagen/weken intern op regelmatige basis te blijven testen. Wat ongetwijfeld, tot het einde van de Tour, voor bange harten zal zorgen in het peloton. (JDK)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.