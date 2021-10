De hakbijl is gevallen: Koeman ontslagen bij Barcelona na nieuwe nederlaag, volgt Xavi hem op?

Primera DivisionHet avontuur van de Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona is voorbij. Het bestuur van de Spaanse topclub beëindigde bij monde van voorzitter Joan Laporta de samenwerking met de 58-jarige Nederlander. Enkele uren eerder slaagde Barcelona er opnieuw niet in te winnen in de competitie. Tegen Rayo Vallecano werd met 1-0 verloren na een treffer van Falcao en een penaltymisser van Memphis. Met 15 punten uit tien duels staat Barça momenteel op een teleurstellende negende plek. Intussen wordt ex-speler Xavi genoemd als opvolger.

In de Champions League startte de ploeg van Koeman dit seizoen dramatisch met ruime nederlagen tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0). Daardoor stond zijn positie eerder al stevig ter discussie, ook door een nederlaag bij Atlético Madrid (2-0). Barcelona kende nog even een opleving, met onder meer overwinningen tegen Valencia (3-1) en Dinamo Kiev (1-0), maar na de verliespartijen tegen Real Madrid en Rayo Vallecano besloot de clubleiding toch afscheid van hem te nemen.

Barcelona maakte het vertrek van Koeman in een kort bericht op de website bekend. “De voorzitter van de club, Joan Laporta, heeft hem geïnformeerd na de nederlaag tegen Rayo Vallecano. Ronald Koeman neemt donderdag afscheid van de ploeg. FC Barcelona wil hem bedanken voor zijn bewezen diensten en wenst hem succes in zijn carrière.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Koeman hield zich na de wedstrijd in Madrid nog op de vlakte toen hem naar zijn toekomst bij Barcelona werd gevraagd. “Ik weet niet of mijn positie in gevaar is”, sprak hij diplomatiek. “De nederlaag is niet het gevolg van onze houding of ons spel. Het niveau van het team is gedaald, want we zijn zeer bepalende spelers kwijtgeraakt.”

Belaagd

Na het verlies in de topper tegen Real Madrid werd de auto van Koeman, met daarin ook zijn vrouw, bij het wegrijden uit het stadion belaagd door tientallen gefrustreerde fans. De ex-bondscoach van Oranje zei daarna dat het om personen ging zonder normen en waarden. “We moeten ze niet te veel aandacht geven. Ik weet niet of je het kunt oplossen. Volgens mij is het een sociaal probleem. Het zijn mensen die niet goed zijn opgevoed.” Barcelona omschreef het gedrag van de fans zondagavond al als “gewelddadig en minachtend.”

Oranje

Koeman stapte op als bondscoach van het Nederlands elftal toen hij in augustus 2020 een aanbod kreeg van FC Barcelona. Daarmee ging een langgekoesterde wens van hem in vervulling. Koeman voetbalde van 1989 tot en met 1995 voor de club die dankzij zijn doelpunt in de finale tegen Sampdoria in 1992 voor het eerst de Europa Cup 1 veroverde. Hij was sinds februari 2018 bondscoach van Oranje.

In zijn eerste seizoen als trainer van zijn ‘grote liefde’ won Koeman het Spaanse bekertoernooi. Daarna vertrok sterspeler Lionel Messi naar Paris Saint-Germain omdat het noodlijdende Barcelona zijn salaris niet meer kon betalen. Nu gaat ook Koeman van de loonlijst af. Het contract van Koeman in Barcelona liep tot medio 2022 door.

Volledig scherm © REUTERS

Keert Xavi terug?

Als opvolger wordt in de Spaanse media volop gewag gemaakt van Xavi, een echt kind van het huis. De gewezen middenvelder, 41 intussen, speelde tussen 1998 en 2005 liefst 865 wedstrijden in de hoofdmacht van de ‘Blaugrana’ en hij won er als aanvoerder alles wat te winnen valt. Zo triomfeerde hij onder meer vier keer in de Champions League, acht keer werd hij kampioen van Spanje en drie keer won hij de Copa del Rey. In 2016 verkaste hij naar Al-Sadd in Qatar om uit te bollen en sinds 2019 staat hij er aan het roer. En ook als trainer stapelt hij de prijzen op. Onder meer op zijn palmares: één landstitel, twee League Cups en twee keer de Beker van Qatar. Keert hij terug om zijn grote liefde uit het slop te trekken? Volgens de Catalaanse sportkrant Mundo Deportivo is de deal alvast zo goed als rond. In de tussentijd neemt Sergi Barjuan, trainer van Barcelona B, de honneurs waar als interimcoach.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Memphis miste een strafschop tegen Vallecano:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Falcao bezegelde het lot van Koeman:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm Memphis Depay legt aan vanop de stip maar mist © AFP

Volledig scherm Gerard Piqué door de knieën © REUTERS

Volledig scherm En ook Gavi kan het niet geloven © AFP