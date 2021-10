De Haan kraait het hardst: Benzema en Mbappé schenken Frankrijk Nations League na nieuwe comeback

Wielrennen Familie Evenepoel emotioneel bij aankomst Ronde van Lombardije: “Geen fysieke zege voor Remco, wel een mentale overwin­ning”

9 oktober De cirkel is rond voor Remco Evenepoel en zijn familie. Iets meer dan een jaar na zijn zware val kwam hij vandaag als 19de over de meet in de Ronde van Lombardije. “Dit is geen fysieke zege , maar vooral een mentale overwinning”, aldus vader Patrick, mama Agna en vriendin Oumi.