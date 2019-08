Exclusief voor abonnees De Grote Prijs Spa-Francorchamps: de bodemloze put die de Waalse overheid toedekt Stavros Kelepouris

13 augustus 2019

15u20

De Grote Prijs Spa-Francorchamps is een instituut, maar slaagt er niet in om financieel overeind te blijven zonder de hulp van het Waals gewest. Ook dit jaar zal de organisatie enkele miljoenen in het rood gaan. Maar wat is de economische zin van een race die enkel overleeft dankzij een overheid die het verlies telkens toedekt?

Voor liefhebbers van de autosport staat 1 september 2019 met stip aangeduid in de agenda. Dan strijkt in Stavelot drie dagen lang het formule 1-circus neer op het circuit van Francorchamps. De Grote Prijs Spa-Francorchamps wordt internationaal geroemd als een van de meest beklijvende races. Het parcours, ingebed in de glooiingen van het omliggende landschap, is uniek in de formule 1. Bochten zoals Eau rouge en Raidillon zijn gemeengoed in het autosportjargon.

Ondanks de grandeur van de race is het financiële plaatje van Spa-Francorchamps een stuk minder rooskleurig. Een formule 1-race organiseren kost geld, meer dan het opbrengt. De voorbije vijf edities maakte Spa Grand Prix, de organisator van de Grote Prijs Spa-Francorchamps, bijna 40 miljoen euro verlies.

