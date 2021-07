De Gendt en co goochelen met wattages, wij leggen het voor u uit: wat is watt?

1. Wat zijn watt, wattage en vermogen?

‘Wattage’ en ‘vermogen’ zijn synoniemen, dat is makkelijk. De termen worden gebruikt om uit te drukken hoeveel energie een persoon of toestel produceert over een bepaalde tijd (in principe 1 seconde). Het is verleidelijk, zeker wanneer we het hebben over wielrennen, om ook het woord ‘kracht’ te gebruiken, maar volgens de terminologie van de fysica is dat niet correct — de begrippen zitten gevoelsmatig wel in dezelfde sfeer. De eenheid die gebruikt wordt om ‘vermogen’ te benoemen is ‘watt’, vergelijkbaar met ‘meter’ voor lengte/afstand en ‘gram’ voor massa/gewicht.