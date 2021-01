“De geboorte van Georges heeft een soort rust over Wout doen neerdalen”

Kersverse papa Wout van Aert start zondag in Meulebeke als topfavoriet in het BK veldrijden. Mama Sarah en zoontje Georges worden thuis voor tv zijn grootste fans. Vraag is welke mentale en fysieke impact de blije gebeurtenis zal hebben op de sportman-Van Aert. "Uiteraard verliep de aanloop richting BK een beetje anders dan anders", zegt Van Aerts manager Jef Van den Bosch. "Georges en Sarah waren de absolute prioriteiten. Maar de geboorte op zich heeft ook een soort rust over Wout doen neerdalen. Het zal hem een 'boost' geven."

Dat denkt ook bondscoach Sven Vanthourenhout, die nog contact had met Van Aert. "Eigenlijk viel zijn week mooi op te delen: halftijds papa, halftijds coureur. Sinds woensdag heeft hij de draad terug opgepikt. Geleidelijk aan kwam hij in de juiste flow. Belangrijk is dat hij vorige week nog redelijk veel competitie had en daar ook een stevig trainingsblok in verwerkte. Omdat hij wist dat de kans groot was dat Georges deze week zou worden geboren en hij wat minder aan trainen zou toekomen. Dat was vooruitziend. Ik verwacht hem op niveau. En stel dat dat even niet zo zou zijn: puur menselijk en niets mis mee, toch? Wout wekt hoge verwachtingen op en dat is normaal. Maar wát hij daar nu concreet mee doet, heeft hij zelf in handen. Richt hij zijn pijlen meer op het WK? Zelf acht ik die kans groot. Ik denk dat hij er niet zo hard wakker van zal liggen, mocht het zondag niet lukken." (JDK)