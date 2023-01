De eerste doelvrouw die de Gouden Schoen wint: OHL-keeper Nicky Evrard troeft Wullaert en Kees af

Flames-heldin op het EK, muur in doel bij OHL, en nu ook Gouden Schoen. Nicky Evrard (27) is de eerste doelvrouw ooit die de prijs in ontvangst mag nemen. Ze troeft zo Tessa Wullaert en Sari Kees af.

Het Manchester City Academy Stadium in Manchester. Of het AESSEAL New York Stadium in Rotherham.

‘t Zijn twee plaatsen waar Nicky Evrard deze Gouden Schoen heeft afgedwongen. Aan de andere kant van het Kanaal, afgelopen zomer op het EK in Engeland. Penaltyspecialist van de Red Flames. Eerst tegen IJsland, daarna tegen Frankrijk nog eens opnieuw. Plots kende de hele wereld de doelvrouw uit Zottegem. België schopte het tot een historische kwartfinale.

Natuurlijk dwong ze die prijs niet alleen af op het EK. Sinds diezelfde zomer rijgt Evrard de clean sheets aan elkaar bij OH Leuven, nog steeds ongeslagen op kop in de Super League, nadat ze in de eerste helft van 2022 nog de kleuren van AA Gent verdedigde. Bij OHL zit ze aan amper zes tegengoals in vijftien wedstrijden. Cijfers waar iedere doelman of -vrouw van droomt. Wil toch wat zeggen. Amper 1m76 groot, maar een enorme dosis talent. Daarom ook dat Chelsea een half jaar geleden al kwam aankloppen. Evrard paste. “Focus is belangrijk als keeper, en ik wou vlak voor mijn eerste EK niet met te veel zaken bezig zijn. OHL is een toonbeeld van investering in het vrouwenvoetbal, dus ik ben zeer tevreden met die keuze.”

Volledig scherm © Photo News

De show begon meteen met een verrassing. Janice Cayman, laureate van de Gouden Schoen in 2017 en 2022, strandde op plaats vier. Landskampioen in Frankrijk én Champions League-winnaar met Lyon, maar dus geen back-to-back-winnares.

Een andere verrassing was de afwezigheid van Tessa Wullaert, die de trofee al drie keer eerder (2016, 2018, 2019) in ontvangst mocht nemen maar niet afzakte naar Antwerp Expo. Vorig jaar zag ze haar vierde prijs door de neus geboord met één puntje verschil. “Ze is absolute winnaar en ze wil alleen maar trofeeën winnen”, verklaarde haar makelaar Gunter Thiebaut, die in naam van Wullaert aanwezig was. “Haar statistieken tonen dat ook aan. Ze verpulvert het ene na het andere record. Logisch dat ze dan zo ontgoocheld is.”

Volledig scherm © BELGA

Wel aanwezig: Nicky Evrard. Uiteraard. Als eerste doelvrouw ooit genomineerd voor de Gouden Schoen. Aan de zijde van haar vriendin Shari Van Belle dartelde ze over de gouden loper. De ene met beige blazer, de andere in knalroze outfit. “’t Is de eerste keer dat ik hier ben. Toch wat onwennig”, lachte ze ietwat verlegen. Op die loper werd ze aangeklampt door iedereen die de kans kreeg. “Of ik kan winnen?”, was de logische vraag. Een voorzichtig antwoord volgt dan. Even logisch. “Ik denk wel dat hoog zal eindigen, maar de Gouden Schoen? Dat durf ik niet zeggen. Maar dat Mignolet, Courtois, Vandevoordt en ik kans maken, zegt veel over het niveau van de keepers hier in België.”

Drie kandidaten bleven over. Nicky Evrard (AA Gent/OHL), Sari Kees (OHL), Tessa Wullaert (Anderlecht/Fortuna Sittard). Een doelvrouw, een verdedigster, en een spits. Heel spannend bleek het uiteindelijk niet. Evrard klokte uiteindelijk af op 331 punten, Wullaert volgde op aanzienlijke afstand met 244 punten. Kees vervolledigde het podium met 179 punten.

De eerste doelvrouw die de Gouden Schoen thuis in de kast mag zetten. Of zoals Michel Preud’homme het goed omschreef. “2022 is het jaar van de keeper.”

Gouden Schoen. En straks misschien eindelijk kampioen met OHL. Maar naast haar uren als doelvrouw is Evrard ook ondernemer. Als verhuurder van springkastelen. “Ik kan wel leven van mijn voetbal, maar op vrije dagen en in de vakanties heb ik iets nodig”, zei ze daar eerder al over. “Als je met een springkasteel ergens naartoe gaat, is iedereen blij en vrolijk. Ze zien me graag komen, maar niet graag vertrekken. Als ik de stekker eruit trek, is het feest gedaan.”

Het feestje mag vanavond wat langer duren. Toch, Nicky?

Gouden Schoen vrouwen: de punten

1. Nicky Evrard (AA Gent/OHL) 331

2. Tessa Wullaert (Anderlecht/Fortuna Sittard) 244

3. Sari Kees (OHL) 179

4. Janice Cayman (Olympique Lyon) 134

5. Julie Biesmans (PSV) 115

6. Justine Vanhaevermaet (Reading) 82

7. Laura De Neve (Anderlecht) 65

8. Tine De Caigny (Hoffenheim) 60

9. Hannah Eurlings (OHL) 53

10. Jill Janssens (OHL) 42