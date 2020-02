De drie werken van Hannes Wolf, die Genk nieuw leven heeft ingeblazen Kjell Doms

16 februari 2020

08u30 0 RC Genk Niet spectaculair, wel gestaag. Racing Genk groeit onder Hannes Wolf. Met zijn energetische aanpak heeft de Duitser de landskampioen nieuw leven ingeblazen. De drie werken van Wolf, met het oog op de felle strijd om dat laatste play-off 1 ticket.

Werkethiek

Het contrast met een paar maanden geleden is groot. De energie waarmee Joakim Maehle zijn rechterflank afdraaft, de (defensieve) sprints die Théo Bongonda bereid is te trekken... Vaststellingen die wellicht pijn doen bij Felice Mazzu, maar het verschil in beleving is te duidelijk om te negeren. Waarom nu wel en toen niet? 't Moet zijn dat Hannes Wolf wel de juiste snaren weet te raken. De Duitser heeft opnieuw de juiste werkethiek geïnstalleerd. 'Lead by example.' Met zijn energieke coachingstijl geeft hij zelf het goede voorbeeld.

"Dat begint bij elke dag het beste van iedereen te eisen", zegt Wolf. "Je kunt als groep pas slagen wanneer iedereen zichzelf honderd procent geeft. Als iedereen kleine foutjes maakt, stapelt zich dat op en kom je uiteindelijk tekort."

Het was wat Genk overkwam in Gent. Het was wat Genk ook donderdag overkwam tegen Antwerp. Op Gent werd het cash betaald, op de Bosuil toonde Genk wel de mentaliteit om een fel bevochten punt over de streep te trekken.

Lef

Wolf gaat de moeilijke keuzes niet uit de weg. Er was de truc met Cuesta op het middenveld in Liverpool, wat toen wonderwel werkte. Wolf deinsde er niet voor terug om ook in de doelmannenkwestie de harde, maar correcte beslissingen te nemen. Door eerst Vandevoordt en later Didillon te verkiezen boven Gaëtan Coucke, hoe moeilijk dat ook was voor de jonge keeper. Wolf is duidelijk in zijn analyses en trekt de spelers zo mee in het verhaal.

"Ik ben er om de moeilijke keuzes te maken, dat is mijn job", zegt hij. "Ik verwacht van mijn spelers ook dat ze dúrven beslissingen te nemen op het veld. Daarom was ik ook zo tevreden over onze tweede helft op Antwerp. We toonden veel moed en karakter, dat moet de ruggengraat zijn van mijn team."

Motivatie

Het geloof in eigen kunnen is helemaal terug. Geen enkele club vervangt zonder problemen zes basisspelers, da's geen schande. Maar het gebrek aan zelfvertrouwen was stuitend, een landskampioen onwaardig. Genk verloor pure klasse, maar Wolf herstelde het geloof in de eigen kwaliteiten. "Ik merk heel veel honger in de groep, zo hoort het. We hadden het op Antwerp ook kunnen laten lopen omdat we plots in een andere veldbezetting speelden dan we gewend waren. Maar ondanks de beperkte tijd om alles in te oefenen zijn we er vol voor gegaan. Deze groep is tot meer in staat dan ze zelf beseffen. We worden elke week beter, we spelen met meer intensiteit en we lopen meer. Dat zie ik aan de cijfers. Voor een ploeg die eigenlijk nog in volle ontwikkeling is, doen we het voortreffelijk. Ik voel aan alles dat het goed zit en dat geeft mij én de groep heel veel vertrouwen."