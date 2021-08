De Condé en Van den Brom zien mogelijkheden na haalbare loting voor Genk: “Overwinteren is de ambitie”

Racing Genk begint midden september met gezonde ambities aan de Europa League-campagne, de bekerwinnaar werd in Istanbul gekoppeld aan Dynamo Zagreb, West Ham United en Rapid Wien. “Jammer dat we geen Spaans team hebben geloot”, lachte technisch directeur en fervente van het Spaanse voetbal, Dimitri de Condé. “Maar ik ben wel tevreden omdat West Ham erin zit, spelen tegen een ploeg uit de Premier League is toch een unieke ervaring voor onze spelers. En een mooie uitdaging. Maar overwinteren moet de ambitie zijn, dat moeten we durven uit te spreken. Zagreb is de eeuwige grote club uit Kroatië, maar die moeten we aankunnen. En Rapid Wien kennen we ook. Het zijn clubs die binnen onze mogelijkheden liggen. Ik heb een groot geloof in onze kwalificatiekansen.”