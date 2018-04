De comeback van Tiger Woods: from hero to zero en nu weer terug?

Nina Dillen

06 april 2018

14u26

0

Tien maanden geleden leek Tiger Woods (42) gedoemd om onder de pijnstillers aan een rolstoel gekluisterd te blijven. Vandaag verbaast het golficoon fans met zijn 21e deelname aan de prestigieuze Masters in Augusta, bovenop een swingrecord van 210 km/u vorige maand. De golfer ging een decennium geleden op korte tijd from hero to zero, maar lijkt die heldenstatus nu haast miraculeus terug te veroveren. Wordt dit de legendarische comeback van de populaire golfer?