“De comeback-koning”: Britse pers raakt niet uitgepraat over “beste terugkeer ooit in WK-geschiedenis” van Luca Brecel

KIJK. Zo plaatste Brecel zich voor de finale

The Sun: “Beste comeback in WK-geschiedenis”

“De beste comeback in de WK-geschiedenis”, titelt The Sun. “Het is de meest opmerkelijke ommekeer in de 47-jarige geschiedenis van het snookergebeuren in Crucible Theatre. Niemand, zelfs geen talent als Ronnie O’Sullivan of Stephen Hendry, heeft zich ooit zo teruggevochten na een achterstand van negen frames in een wedstrijd. Geïnspireerd en gemotiveerd dankzij de aanwezigheid van zijn vriendin Laura, die pas vrijdag in Sheffield aankwam, zette hij de partij naar zijn hand. Hij kan maandag de eerste winnaar worden, die woont op het Europese vasteland.”