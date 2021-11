De Buyst en Kluge aan de leiding in Gentse Zesdaagse

Djokovic over vermiste tennisster: "Het is gewoon schokkend dat dit kan gebeuren”

De nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, heeft gereageerd op de verdwijning van de Chinese tennisster Peng Shuai. Ze beschuldigde begin deze maand de voormalig Chinese vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de 35-jarige tennisster. Djokovic noemt het een verschrikkelijke situatie. “Ik hoop dat ze snel wordt gevonden en dat ze in orde is. Ik kan me inbeelden hoe haar familie zich moet voelen.”

16 november