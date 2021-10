De Bruyne scherp: “Wij zijn ‘maar’ België. Landen als Italië en Frankrijk hebben 22 toppers, wij niet”

De Bruyne wou ondanks de twee nederlagen vooral ook het goede benadrukken. “We hebben het bij momenten goed gedaan, tegen twee toppers. Vandaag doen we het met veel andere jongens, nieuwelingen ook, en ook zij hebben het meer dan degelijk gedaan. ‘t Is goed voor hen, dat ze tegen zo’n ploegen kunnen spelen. Jammer genoeg hebben we twee keer verloren.”

En zo eindigen de Duivels als laatste in de Final Four. “Uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit. ‘t Is belangrijk ook voor veel mensen om matchen op dit niveau te spelen. ‘t Is goed en wel tegen Estland, met alle respect, te spelen, maar dit is de top van de top. Dit is nodig om te groeien als persoon en als ploeg.”

Waarna de opvallendste quote nog moest komen. “Met alle respect: wij zijn ‘maar’ België. We komen met een nieuwe generatie, en missen vandaag ook heel wat spelers. Toppers als Eden en Romelu... We moeten realistisch zijn met de ploeg die we hebben. Italië en Frankrijk hebben 22 toppers, dat hebben wij niet", klonk het onomwonden.

Vanaken: “Invallers zorgden voor verschil”

Hans Vanaken legde graag de nadruk op het positieve na een namiddagje Turijn. Hij loofde de Belgische reactie na de snelle twee Italiaanse goals na de pauze. “Mits wat meer geluk, maken we nog minstens de gelijkmaker. Met dank aan de invallers, die toch voor het verschil zorgden. Over de hele negentig minuten vond ik ons echt wel degelijk. We hadden de match grotendeels onder controle, ook al zochten we zeker voor de pauze soms te snel de diepte met dikwijls balverlies tot gevolg. Dat we net als tegen Frankrijk slecht uit de kleedkamer kwamen? Moeilijk uit te leggen hoe dat komt. Dat moeten we beter maar eens analyseren, ja.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA