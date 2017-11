De Bruyne maakt nog kans op trofee Sportman van het Jaar, Gilbert haalt top drie niet XC

08u10 0 AFP Kevin De Bruyne, David Goffin en Greg van Avermaet zijn de drie overgebleven kandidaten voor de trofee Sportman van het Jaar. Philippe Gilbert valt naast het podium. Bij de vrouwen gaat het tussen Nina Derwael, Emma Meesseman of Nafi Thiam. Op zaterdag 16 december worden de laureaten op het Sportgala in Brussel bekendgemaakt.

De Bruyne, Goffin of Van Avermaet

Kevin De Bruyne is aan een fenomenaal seizoen bezig in de Premier League. Met drie treffers en zes assists in dertien wedstrijden wordt hij als de beste speler in Engeland beschouwd. Daarnaast is hij in vijf Champions League-duels goed voor drie beslissende passes.

David Goffin speelt de laatste tijd de pannen van het dak. Na knappe ATP-zeges in China en Japan schopte de Luikenaar het tot de finale van de Masters. Vorig weekend was hij tweemaal superieur in de Davis Cup-finale. Eerder dit jaar bereikte hij als eerste Belg de top 10 van het mannentennis.

Greg Van Avermaet sloot het wielerjaar af als nummer één op de WorldTour-ranking. Geen verrassing, aangezien ‘Gouden Greg’ onder meer raak schoot in de Omloop, De E3 Harelbeke, Gent Wevelgem en Parijs-Roubaix.

Philippe Gilbert haalt dus de top drie niet. De drievoudige Sportman van het Jaar (in 2009, 2010 en 2011) won nochtans de Ronde van Vlaanderen na een fenomenale solo van 56 kilometer. Daarnaast was hij ook voor de vierde keer de sterkste in de Amstel Gold Race.

Photo News Greg Van Avermaet won dit jaar Parijs-Roubaix. Zijn eerste monument.

Derwael, Meesseman of Thiam

Nina Derwael schreef geschiedenis op het EK gymnastiek. Onze landgenote legde een foutloze oefening af aan de brug met de ongelijke leggers en werd beloond met een gouden medaille. De eerste Belgische ooit die dat wist te realiseren. Daarnaast veroverde ze ook nog eens brons op het WK, wederom op de brug met ongelijke leggers.

Emma Meesseman is de opvolgster van Ann Wauters. De 24-jarige West-Vlaamse was bij Belgian Cats de sterkhoudster op het Europees kampioenschap basketbal. Meesseman en co behaalden er een knappe bronzen medaille.

Ten slotte is Nafi Thiam de topfavoriete om zichzelf op te volgen als Sportvrouw van het Jaar. De meerkampster kroonde zich namelijk tot Europees kampioen indoor én wereldkampioene. Daarnaast bereikte ze in Götzis ook nog eens de magische kaap van de 7.000 punten. Het leverde haar vorige week de trofee van Atlete van het Jaar op.

BELGA Nafi Thiam de topfavoriete om zichzelf op te volgen als Sportvrouw van het Jaar.

Belofte: Matthias Casse, Thomas Detry, Lotte Kopecky

Ploeg: Belgian Cats (basketbal vrouwen), Red Lions (hockey mannen), Team Davis Cup (tennis)

Coach: Hugo Broos, Roger Lespagnard, Johan Van Herck

Paralympiër: Laurens Devos, Peter Genyn, Joachim Gérard

BELGA De Belgen haalden de finale van de Davis Cup. Van links naar rechts: kapitein Johan Van Herck, David Goffin, Steve Darcis, Ruben Bemelmans, Joris De Loore en Arthur De Greef.