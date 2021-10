De blijde herintrede van Izquierdo: "Zoveel liefde van de fans, 't is ongelooflijk"

Met de inbreng van Izquierdo had Club Brugge vandaag maar liefst drie Gouden Schoenen op het veld. Of dat ook dinsdag het geval zal zijn, is een andere vraag. Clement: "Het is een heel ander soort wedstrijd, met andere selectiecriteria. Vandaag was het héél vroeg om José te brengen, misschien té vroeg, want dan creëer je verwachtingen. Het zal nog lang duren vooraleer we de beste Izquierdo te zien zullen krijgen. Zijn instelling was de voorbije zes weken fantastisch. Hopelijk is dat in de volgende zes weken ook zo." (TTV)