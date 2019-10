De beste van de wereld zijn, zo veel levert dat op... Kjell Doms

15 oktober 2019

07u01 0 Sport Ze mag zich de beste van de wereld noemen, maar rijk zal Nina Derwael (19) niet worden van die 2.725 euro die ze overhoudt aan haar gouden WK-medaille. Als ze haar wereld­titel echt had willen verzilveren, had ze moeten gaan tennissen of zwemmen of paardrijden of surfen. Al kan het nog erger, want er zijn een pak olympische sporten waar een wereldtitel helemaal geen centen oplevert. Een overzicht.

Vrouwen boven in het tennis

Djokovic, Nadal en Federer moeten op het einde van het jaar nederig het hoofd buigen voor hun vrouwelijke collega’s. Op de Masters – het officieuze wereldkampioenschap tennis – is er voor de vrouwen bijna twee keer zo veel prijzengeld te verdienen als voor de mannen. Net geen 2,5 miljoen voor een ongeslagen eindlaureaat bij de mannen versus 4,3 miljoen voor de winnares bij de vrouwen. De WTA krikte het prijzengeld voor de Masters, die dit jaar voor het eerst doorgaan in het Chinese Shenzhen, gevoelig op met dank aan hun nieuwe sponsor Shiseido. Ook in de atletiek (53.035 euro), de paardensport (30.000 euro) en het surfen (52.903 euro) kunnen de dames aardig wat geld opstrijken met een ­wereldtitel.

Koning voetbal blijft ­regeren

Tel het prijzengeld van alle sporten bij mekaar en dan nog blijf je een eind verwijderd van het ­bedrag dat de wereldkampioen voetbal opstrijkt. Wereldkampioen Frankrijk verliet Rusland vorig jaar met maar liefst 38 miljoen. Met hun derde plaats brachten de Rode Duivels ook nog 24 miljoen in het laatje van de KBVB. Opvallend: nergens is de discrepantie tussen vrouwen en mannen groter dan in het voetbal. De Amerikaanse ­vrouwen werden afgelopen ­zomer voor de vierde keer wereld­kampioen. Team USA kreeg daarvoor van de FIFA 4 miljoen euro. Ter vergelijking, de winnares van de Masters tennis zal in haar eentje meer verdienen dan de volledige Amerikaanse vrouwenploeg.

In het overgrote deel van de ­andere sporten is het ‘equal pay’-principe volledig ingeburgerd. Golf is een buitenbeentje. Onze land­genoten Thomas ­Pieters en Thomas Detry ­verdienden vorig jaar elk een miljoen aan hun eindzege op de ‘World Cup of Golf’ in Australië. De vrouwelijke tegenhanger van dat toernooi werd een laatste keer georganiseerd in 2008. Sindsdien staat er geen officieel WK voor vrouwen meer op de golf­kalender.

11 wereldtitels voor de eer

Neen, Nina Derwael is niet ­royaal beloond voor het ­behalen van de wereldtitel op de brug met ongelijke leggers. Ja, het kan nog erger. In maar liefst elf olympische disciplines levert het behalen van de wereld­titel je de ronde som van 0,0 euro op. Badminton, basketbal, boksen, hockey, karate, roeien, rugby, skateboarden, taekwondo, tafeltennis en ­worstelen zijn allemaal sporten waarbij de respectievelijke ­internationale federatie géén prijzengeld toekent. Atleten worden mogelijk wel vergoed via een premiesysteem van hun nationale bonden.