De beste race ooit in de atletiek? Warholm duikt met ‘superschoen’ als eerste ooit onder de 46 seconden op 400 meter horden

“Dit is zoals Bolt. Zoals Bob Beamon. Zeldzaam. Zoals Michael Johnson in Atlanta 1996. Dit brengt je in een staat van vervoering die je niet voor mogelijk had geacht.” Het commentaar van Bruce McAvaney op het Australische Channel 7 loog er niet om. De Noor Karsten Warholm (25) was net als eerste man ooit onder de 46 seconden op de 400 meter horden gedoken: 45.94. Ook de nummer twee, de Amerikaan Rai Benjamin, ging onder het oude wereldrecord met 46.17. Met dank aan ‘superschoenen’, het formule 1-team van Mercedes en een ultrasnelle atletiekbaan.

Door kenners werd het van tevoren als een van de hoogtepunten van de Spelen genoemd: de clash tussen de Noor Warholm en de Amerikaan Rai Benjamin. De twee absolute toppers op de 400 meter horden wisten zelfs in de halve finale - waar ze rechtstreeks tegenover elkaar stonden - al spektakel aan het publiek te bieden met zeer strakke tijden van respectievelijk 47.37 en 47.30.

Maar wat in de finale volgde was historisch: na een prima start van Warholm konden Benjamin en de Braziliaan Alison dos Santos nog volgen. In de laatste meters kon alleen de Amerikaan - die sneller dan ooit liep - nog net volgen. Want het was de Noor die een bijna bovenmenselijke versnelling vond en er met het goud vandoor ging.

Volledig scherm Warholm en Benjamin op de eindstreep. © AP

Hoe ongelofelijk snel er vandaag werd gelopen, blijkt wel uit de tijden van de verzamelde concurrentie. Want het was niet alleen Warholm die zijn eigen record (46.70) brak door voor het eerst onder de 46 seconden te duiken. Ook Benjamin (46.17) dook onder Warholms oude record met maar liefst een halve seconde. Zelfs nummer drie Dos Santos was slechts tweehonderdste seconde langzamer dan dit oude record, maar moest genoegen nemen met brons. Maar liefst 7 van de 8 finalisten lieten een persoonlijke besttijd noteren.

Volledig scherm © reuters

Om de race nog even verder in historisch perspectief te plaatsen: in de atletiekgeschiedenis zijn er maar vier lopers ooit die onder de grens van de 47 seconden zijn gegaan op dit nummer.

Quote “Als je me vooraf zou gezegd hebben dat ik 46.1 ging lopen, had ik je waarschijn­lijk met een pak slaag uit mijn kamer gezet. Zilveren Rai Benjamin

Opnieuw toptijden op de baan in Tokio. Er wordt gretig gewezen naar de ‘superschoenen’ waarover veel atleten beschikken, met dank aan een een nieuwe carbontechnologie. Warholm zou bij de ontwikkeling van zijn schoen bovendien de hulp gekregen hebben van het formule 1-team van Mercedes. En ook de baan wordt door veel deelnemers omschreven als de snelste waarop ze ooit gelopen hebben. “Mondo (de producent van de atletiekbaan, nvdr) staat bekend voor zijn technologische snufjes zoals schokabsorptie, wat de track supersnel maakt”, schrijft ‘The Times”. “Crazy”, noemde Warholm de baan in Tokio al.

Volledig scherm © Photo News

Het resultaat is nog verbluffender als men de tijd van Warholm vergelijkt met de 400 meter ‘gewone’ sprint. Zo liep onze landgenoot Cédric Van Branteghem in 2002 éénhonderdste seconde langzamer (45.95) tijdens het EK in München, waar hij toen de zesde tijd neerzette op de 400m vlak. Zónder de gebruikelijke 10 hordes, dus.

Quote Gister­avond raakte ik niet in slaap omdat ik dat speciale gevoel in de buik had. Datzelfde gevoel wanneer je zes jaar bent en het is kerstavond. Karsten Warholm

Volledig scherm © EPA

Je zal maar Raj Benjamin zijn. De Amerikaan liep zelf een wereldrecord maar moest dus tevreden nemen met zilver, zowaar. “Als je me vooraf zou gezegd hebben dat ik 46.1 ging lopen, had ik je waarschijnlijk met een pak slaag uit mijn kamer gezet”, aldus Benjamin. “Maar Warholm was nóg straffer. Je kan onmogelijk kwaad op hem zijn. Als competitiebeest doet dit ongelofelijk veel pijn, maar dit is nu eenmaal sport.” Eén troost: Benjamin maakte deel uit van een historische race. “Dit moet de beste ooit uit de olympische geschiedenis zijn. Ik denk zelfs niet dat Usain Bolt’s 9.5 hierboven kan. Drie atleten die praktisch het wereldrecord breken. 45.9 man... en ik verlies met 46.1"

Volledig scherm Rai Benjamin blijft ondanks ook een absolute toptijd verweesd achter. © AP

Maar dé man van de dag is dus Karsten Warholm. “Dit is echt geschift. Bij voorsprong het grootste moment van mijn leven. Ik heb ervoor getraind als een f***ing maniak. Gisteravond raakte ik niet in slaap omdat ik dat speciale gevoel in de buik had. Datzelfde gevoel wanneer je zes jaar bent en het is kerstavond. Een gevoel waarvan je denkt dat je het als volwassene nooit gaat hebben. Maar ik had het gisterennacht.”

"Dit ik deze medaille ook effectief aan mijn collectie kan toevoegen, maakt het plaatje compleet. Ik raakte niet één horde aan. Vond zelfs een extra versnelling in het slot van de laatste rechte lijn. Wow. Dit is echt ‘big’. Dit voelt aan als geschiedenis schrijven. Over dit olympisch goud sprak iedereen. Dit ging en moest de zwaarste race uit mijn leven worden. Maar ik was er klaar voor.”

Shirt aan stukken

Ook als we de nieuwe toptijd van Warholm vergelijken met het huidige wereldrecord voor de 400 meter sprint blijft het een ongelofelijke prestatie: de Noor was nog geen 3 seconden langzamer dan Wayde van Niekerk tijdens de Olympische Spelen in Rio (2016), waar de Zuid-Afrikaan het huidige wereldrecord klokte van 43,03 seconden. De snelste tijd op die afstand tot nu toe tijdens de Spelen in Tokio? 43,88 op naam van Kirani James uit Grenada. Krap twee seconden sneller dan Warholm.

Meer dan wie ook, is het de Noor zelf die zijn prestatie op waarde wist te schatten. Want naast het wereldrecord, moest na de finish ook zijn shirt er aan geloven.

Volledig scherm Het shirt van Warholm moest er na de finish aan geloven. © REUTERS

