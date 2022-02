De beslissing is gevallen: NFL-icoon Tom Brady gaat op pensioen

NFLHet besluit is genomen. American football-icoon Tom Brady (44) gaat op pensioen. Dat laat de zevenvoudig winnaar van de Super Bowl weten via Twitter. “Dit is heel lastig om te schrijven, maar het moment is aangebroken om mijn tijd en energie in andere zaken te stoppen.” ESPN meldde zaterdag al dat hij besloot zijn carrière te beëindigen.