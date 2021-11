De bende van Union voorgesteld: wat u moet en mag weten over de basiself van de fiere leider en beste promovendus ooit

UnionEen vrijwilliger in Calais, spelers uit alle hoeken van de wereld en iemand die volstaat met tattoos. Union verrast dit seizoen vriend en vijand en staat alleen op kop in de Jupiler Pro League, maar wie zijn die elf helden uit het Brusselse eigenlijk? De basiself van Union doorgelicht.

Anthony Moris - 31 - Lux/Bel - doelman

Wat u moet weten: Draait op z'n 31ste al lang mee op het hoogste niveau, maar kan na passages bij Standard, STVV en KV Mechelen nu pas eindelijk rekenen op een basisplaats bij Union.

Wat u mag weten: Weerhield Cristiano Ronaldo vorige maand van een weergaloos omhaaldoelpunt, maar moest zich uiteindelijk toch vijf keer omdraaien.

Anthony Moris.

Christian Burgess - 30 - Eng - centrale verdediger

Wat u moet weten: Speelde tot zijn komst naar Union enkel voor Engelse ploegen. Genoot vooral bij derdeklasser Portsmouth een favorietenstatus en won er in z’n laatste jaar de prijs voor ‘Speler van het Seizoen’.

Wat u mag weten: Heldenstatuut in Calais. Bood zich als vrijwilliger aan om er de migranten te helpen onderhouden.

Christian Burgess.

Ismael Kandouss - 23 - Mar/Fra - centrale verdediger

Wat u moet weten: Kwam in 1B minder aan spelen toe, maar is dit jaar een vaste waarde. Miste dit seizoen nog maar 8 minuten bij Union in de competitie.

Wat u mag weten: Jelle Van Damme is fan. Werd door de ex-verdediger van Anderlecht en Standard opgenomen in zijn Gouden 11-ploeg.

Ismael Kandouss.

Siebe Van Der Heyden - 23 - Bel - centrale verdediger

Wat u moet weten: Na mislukte passages bij KV Oostende en FC Eindhoven in 2019 bij Union beland. Publiekslieveling.

Wat u mag weten: Liet de titel met Union in 1B vereeuwigen in de vorm van een tattoo op zijn bovenbeen. ‘Champions 2020-2021', prijkt naast het logo van Union.

Siebe van der Heyden.

Bart Nieuwkoop - 25 - Ned - rechtsachter

Wat u moet weten: Trok na tien jaar de deur dicht bij Feyenoord en kwam transfervrij naar Brussel. Heeft op Vanzeir na de hoogste marktwaarde in de selectie van Union (2,2 miljoen).

Wat u mag weten: Speelde een sleutelrol in de titelmatch van Feyenoord in 2017 door met een snelle ingooi iedereen te verrassen. Wordt er tot op de dag van vandaag over aangesproken.

Bart Nieuwkoop.

Casper Nielsen - 27 - Den - middenvelder

Wat u moet weten: Had vorig seizoen een aanvallende rol in het middenveld, maar staat nu net voor de defensie. Liep in het seizoensbegin dan ook vaak uit positie, tot ergernis van zijn ploegmaats.

Wat u mag weten: Kilometervreter. Werkt hard, maar haalt ook goede stats (dit seizoen 3 goals en 4 assists). Tekende begin dit seizoen een nieuw en verbeterd contract tot 2024.

Casper Nielsen.

Teddy Teuma - 28 - Mal/Fra - middenvelder

Wat u moet weten: De captain, zowel bij Union als Malta. Speelt al sinds 2018 bij Union en mocht als eerste de beker optillen na de landstitel.

Wat u mag weten: Geboren en getogen in Frankrijk, maar kreeg dankzij een verre overgrootvader uit Malta toch een oproepingsbrief in de bus. Was daar voordien nooit geweest.

Teddy Teuma.

Loïc Lapoussin - 25 - Mad/Fra - middenvelder

Wat u moet weten: Na het faillissement van Virton nu aan de slag bij Union. Koppelt werkkracht aan een bovengemiddelde techniek. Grootste werkpunt is zijn efficiëntie.

Wat u mag weten: Beleefde een eenzame jeugd op internaat in Parijs. Verloor z’n vader op 4-jarige leeftijd en verliet z’n moeder en zusje al op z’n twaalfde. International bij Madagascar, maar net als Teuma geen band met zijn land.

Loic Lapoussin.

Damien Marcq - 32 - Fra - defensieve middenvelder

Wat u moet weten: Een habitué in de Belgische eerste klasse. Maakte in 2013 de overstap van Caen naar Charleroi, waar hij liefst 142 matchen speelde. Kwam nadien in de Jupiler Pro League nog uit voor AA Gent, Zulte Waregem en nu dus Union.

Wat u mag weten: Staat vol tattoos. Van een doodskop over een adelaar tot een piratenschip: ‘t staat allemaal vereeuwigd op zijn lichaam.

Volledig scherm © Photo News

Deniz Undav - 25 - Dui - spits

Wat u moet weten: Al drie seizoenen op rij assistkoning in de reeks waarin hij speelt, en ook dit jaar al goed voor tien assists. Werd bij Werder Bremen destijds afgeserveerd als ‘onvoldoende goed om profvoetballer te worden’.

Wat u mag weten: Zat tijdens zijn eerste maanden in Union alleen op hotel in Lier. Beleefde een moeilijke periode en had er weinig vrienden, tot zijn vrouw uiteindelijk ook naar België verhuisde.

Deniz Undav.

Dante Vanzeir - 23 - Bel - spits

Wat u moet weten: Kreeg in Genk nooit écht zijn kans en werd uitgeleend aan Beerschot en KV Mechelen, vooraleer bij Union te tekenen. Veroverde brons met de Belgische U17 op het WK 2015 in Chili.

Wat u mag weten: Vormt een koppel met Raphaëlla Deuringer, u misschien bekend van realityprogramma Love Island. Leerde de brunette kennen via Instagram, toen een vriendin van Raphaëlla hem een berichtje stuurde via haar account.

Dante Vanzeir.

