De bende van Union voorgesteld: wat u moet en mag weten over de basiself van de beste promovendus ooit

Bostyn weer in doel bij Zulte Waregem voor bekerduel - Thoelen (KVM) is onzeker

10:33 Voor Zulte Waregem is de bekercompetitie jaar na jaar een doel op zich. Vorig seizoen verloor Essevee evenwel roemloos op Olympic Charleroi in de 1/16de finales. Een herhaling van dat scenario wil Francky Dury nu vermijden op RWDM. Hij selecteerde zijn voltallige A-kern, op de geblesseerde Joost van Aken na. Hubert en Vigen, die op KV Mechelen nog ontbraken, zijn weer fit. Ook Boya, die twee wedstrijden geschorst was, is opgeroepen. Hoogstwaarschijnlijk zal Louis Bostyn, die de jongste weken zijn plaats in doel verloor aan Sammy Bossut, starten onder de lat in het Machtensstadion. (LUVM)