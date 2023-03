“De belangrijkste les voor Evenepoel is een positieve: met zijn spurt kan hij Roglic kloppen. Een echt wapen”

“De belangrijkste les die Remco Evenepoel richting Giro kan meepakken uit de Ronde van Catalonië, is een positieve: hij heeft bewezen een spurt te hebben waarmee hij Roglic kan kloppen. Als er gespurt moet worden voor de bonificaties, is dat een heel belangrijk wapen." Dat zegt onze wielerman uit de Ronde van Catalonië, Maxim Goethals, in bovenstaand fragment uit HLN LIVE. “Remco moet straks in Italië vooral cool blijven en z’n eigen koers rijden. Zich niet laten intimideren door de sluwe vos die de meer ervaren Roglic is. En hij moet goed doseren en pieken op de juiste momenten. De tijdritten zijn héél belangrijk, op dag één is er al eentje van 18 kilometer. Elke seconde die hij daar pakt, kan een belangrijke zijn.”