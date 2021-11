De basketactie van het jaar op onze velden? NBA-vedette Kevin Durant reageert op monsterdunk van Antwerp Giants-speler Jaylen Hands

Premier League Hazard voorbij en Ronaldo op de hielen: Benteke schaart zich bij beste 50 schutters ooit in Premier League, slechts één Belg doet beter

Vijf goals in vijf weken. Christian Benteke verkeert in bloedvorm. Hij scoorde tweemaal bij Crystal Palace in de spectaculaire draw tegen Burnley (3-3). Zo is hij de beste Belgische schutter van het moment in Engeland én komt hij de top 50 binnen van doelpuntenmakers in de Premier League.

20 november