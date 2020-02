Bingoal Gesponsorde inhoud De 4 belangrijkste conclusies na de wintermercato Aangeboden door Bingoal

04 februari 2020

1) Wintertransferperiode wordt minder belangrijk

Goede spelers die in januari beschikbaar zijn, zijn schaars en bovendien kosten ze méér geld dan in de zomer. Dat heeft meetbare gevolgen, want de voorbije jaren is er in België een dalende tendens wat het binnenhalen van spelers in januari betreft. In de seizoenen 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 bleef het aantal inkomende transfers stabiel met respectievelijk 78 en vervolgens twee keer 77 nieuwe spelers in de JPL. Vorige winter was er plots een significante daling: er werden slechts 49 nieuwkomers geregistreerd. Dit jaar steeg dat aantal weer lichtjes tot 65 nieuwkomers, maar dat is nog steeds duidelijk minder dan enkele jaren geleden. Dat is een trend. Want zowel in de Premier League, de Serie A, La Liga als in de Ligue 1 waren er in 2020 beduidend minder transfers dan in de winter van 2019 én 2018.

2) Internationale transfermarkt barst niet los

Omdat goede transfers doen in januari moeilijk is, houden veel (top)clubs de vinger ook op de knip. Neem nu Engeland. Champions League-titelverdediger Liverpool is autoritair leider in de Premier League en haalde alleen Minamino van Salzburg. De Japanner was door een clausule in zijn contract voor 8,5 miljoen een buitenkansje. Arsenal huurde twee verdedigers. Manchester City en Chelsea deden zelfs helemaal géén transfers. Bij The Blues was trainer Frank Lampard daar overigens niet bepaald blij mee. Hij wou een nieuwe spits, maar ook al werd Chelsea lang gelinkt aan Cavani en Dries Mertens, de nieuwe aanvaller kwam er niet.

Eenzelfde scenario in Spanje. Barcelona en Real Madrid haalden allebei slechts één jong talent met het oog op de toekomst: de Portugees Trincao en de Braziliaan Reinier. Atlético haalde alleen Carrasco terug op huurbasis. Valencia huurt Florenzi. Ook andere topclubs zoals Juve in Italië en Bayern in Duitsland grepen nauwelijks in, de Bianconeri haalden Kulusevski met het oog op de lange termijn en Der Rekordmeister huurde Odriozola.

De drie spelers met de hoogste marktwaarde die van club wisselden waren Christian Eriksen, Bruno Fernandes en … Erling Haaland. De Deen van Spurs was einde contract en zocht een nieuwe challenge, de fans van United zijn blij met hun nieuwe Portugees en Haaland is nu al een sensatie in de Bundesliga met 7 goals in 139 minuten. Daarmee is hij goed voor één goal om de 19,8 minuten. Dortmund legde (amper!) 20 miljoen op tafel, van een absoluut koopje gesproken. Hoe dan ook: de 55 miljoen die United voor Bruno Fernandes betaalde kwam totaal niet in de buurt van de duurste wintertransfer ooit. Toen Coutinho in januari 2018 van Liverpool naar Barça vertrok, was dat voor… 145 miljoen. Op Europees vlak was het dus een rustige transfermaand.

3) Ploegen die dromen doen wél transfers

Eén uitzondering op bovenstaande vaststellingen blijft gelden. Ploegen in nood, die nog strijden voor een bepaald objectief zoals play-off 1, het afwenden van degradatie of het binnenhalen van Europees voetbal doen wél veel transfers. In België trok rode lantaarn Cercle Brugge het gemiddelde fel naar boven met maar liefst 8 nieuwkomers in januari. Cercle is transferkampioen in de Jupiler Pro League, maar een 0 op 9 later kun je je afvragen of groen-zwart het degradatiespook daarmee zal kunnen verjagen…

Diezelfde tendens zie je in het buitenland. Internazionale droomt van de Scudetto en versterkte zijn ploeg met Eriksen, Young en Victor Moses. Het getergde Napoli wil alsnog Europees voetbal halen en haalde Demme, Rahmani en Lobotka. Nood breekt wet.

Het omgekeerde is ook waar. Teams die zich veilig achtten, handelden in januari doordachter. Waasland-Beveren is doorgaans een heus handelshuis, maar nu pakten de Waaslanders eind december 6 op 6 waardoor de nood minder hoog was. Het haalde met Piotrowski maar één (huur)speler. Promovendus KV Mechelen stond twee jaar geleden laatste en haalde 9 paniekaankopen binnen. Nu is Malinwa een play-off 1 kandidaat en Mechelen koos er als énige ploeg in de Pro League voor om geen énkele nieuwe speler aan te werven.

4) Huren, huren en nog eens huren

Als er dan toch transfers worden gedaan, dan zijn het veelal deals op huurbasis. Van de 65 Belgische inkomende transfers die in januari werden verricht, waren dat er 20 op huurbasis. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo zijn er clubs zonder centen die geen alternatieven hebben. Denk maar aan Anderlecht. Dat zat op zwart zaad en moest Saelemaekers verkopen aan Milan om vervolgens nieuwe jongens te kunnen halen. Twee ervan kwamen op huurbasis zonder optie tot aankoop: Pjaca en Joveljic. Het financieel fel geplaagde KV Oostende heeft in januari zelfs maar liefst 5 nieuwe spelers gehuurd, waarbij onder meer… Wout Faes. De centrale verdediger werd eerst verkocht aan Stade Reims om hem vervolgens terug te huren van de Franse club. It’s all about the money. Of het gebrek eraan.

