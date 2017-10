David Goffin behoudt tiende plaats op wereldranglijst 09u34

Bron: Belga 0 Photo News David Goffin blijft ondanks zijn snelle uitschakeling op het Masters 1.000 toernooi van Shanghai nummer 10 van de wereld in het mannentennis.

De Luikenaar verloor op het Chinese hardcourt in de tweede ronde van de Fransman Gilles Simon. Het was zijn eerste nederlaag na toernooizeges in het Chinese Shenzhen en het Japanse Tokio. Deze week is Goffin het topreekshoofd op de European Open in Antwerpen.



Het wordt in de Lotto Arena ook uitkijken naar Steve Darcis, die op de ranking drie plaatsen wint en 65e is. Ruben Bemelmans is de derde Belg die rechtstreeks op de hoofdtabel staat. De Limburger komt vandaag op nummer 98 (+3) opnieuw de top honderd binnen.



Helemaal bovenaan het ATP-klassement blijft de Spanjaard Rafael Nadal de scepter zwaaien. Hij ziet zijn voorsprong op Roger Federer wel slinken met 410 punten. Federer klopte Nadal gisteren in de finale in Shanghai en pakte zo zijn 94e titel. Het verschil tussen de twee bedraagt nog 1.960 punten.



Het toernooi van Shanghai zorgde voor diverse verschuivingen in de top tien. Andy Murray blijft derde maar Marin Cilic, halvefinalist, wipt over Alexander Zverev naar plaats 5. Dominic Thiem (zesde) wisselt van positie met Novak Djokovic, net zoals Grigor Dimitrov (achtste) met Stan Wawrinka.

Photo News

De ATP-ranking op maandag 16 oktober (tussen haakjes de ranking op 9 oktober):



1. (1) Rafael Nadal (Spa) 10465 punten



2. (2) Roger Federer (Zwi) 8505



3. (3) Andy Murray (GBr) 5290



4. (5) Marin Cilic (Kro) 4505



5. (4) Alexander Zverev (Dui) 4400



6. (7) Dominic Thiem (Oos) 3935



7. (6) Novak Djokovic (Ser) 3765



8. (9) Grigor Dimitrov (Bul) 3590



9. (8) Stan Wawrinka (Zwi) 3450



++ 10.(10) David Goffin (BEL) 2885



11.(11) Pablo Carreno Busta (Spa) 2855



12.(12) Milos Raonic (Can) 2600



13.(16) John Isner (VSt) 2550



14.(17) Sam Querrey (VSt) 2525



15.(14) Kei Nishikori (Jap) 2475



16.(15) Kevin Anderson (ZAf) 2470



17.(18) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2285



18.(19) Tomas Berdych (Tsj) 2230



19.(23) Juan Martin Del Potro (Arg) 2225



20.(21) Nick Kyrgios (Aus) 2010



...



65.(68) Steve Darcis (Bel) 791



98.(101) Ruben Bemelmans (Bel) 544



150.(146) Arthur De Greef (Bel) 361



246.(249) Julien Cagnina (Bel) 208



275.(232) Joris De Loore (Bel) 183



282.(282) Kimmer Coppejans (Bel) 174



319.(323) Yannik Reuter (Bel) 150



329.(311) Yannick Mertens (Bel) 145



386.(389) Yannick Vandenbulcke (Bel) 108



401.(430) Christopher Heyman (Bel) 101



439.(441) Clement Geens (Bel) 90



458.(460) Maxime Authom (Bel) 82



488.(487) Jonas Merckx (Bel) 74



545.(546) Niels Desein (Bel) 57



579.(593) Romain Barbosa (Bel) 49



589.(607) Jeroen Vanneste (Bel) 47



595.(594) Julien Dubail (Bel) 46



650.(603) Germain Gigounon (Bel) 38



769.(775) Omar Salman (Bel) 25



924.(928) Michael Geerts (Bel) 14



998.(1004) Maxime Pauwels (Bel) 11



1017.(1019) Jolan Cailleau (Bel) 10



1074.(1538) Zizou Bergs (Bel) 8



1208.(1209) Joran Vliegen (Bel) 5



1464.(1464) Laurens Verboven (Bel) 2



1657.(1664) Victor Poncelet (Bel) 2



1659.(1665) Benjamin Dhoe (Bel) 2



1663.(1670) Seppe Cuypers (Bel) 1



1663.(1670) Daniel Grunberger (Bel) 1



1663.(1670) Alec Witmeur (Bel) 1



1764.(1775) Loic Cloes (Bel) 1



1764.(1775) Gaëtan De Lovinfosse (Bel) 1



1764.(1775) Alexandre Folie (Bel) 1



1875.(1879) Simon Beaupain (Bel) 1



1875.(1879) Philippe Gelade (Bel) 1



1875.(1879) Sander Gille (Bel) 1