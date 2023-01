Dat was onverwacht: Kevin De Bruyne troeft Thibaut Courtois af en is ‘Beste Belg in het Buitenland’

De trofee vloog dan toch niet naar Spanje. De jury heeft gesproken: niet Thibaut Courtois maar Kevin De Bruyne mag zich een jaar lang de beste Belg in het Buitenland noemen. Wat zou een (oud-)doelman in Madrid denken?

Tweetje van Iker Casillas na de Ballon d’Or in een oktober: “Waar ik ongelukkig over ben, is dat Thibaut Courtois niet op het finale podium van de Ballon d’Or staat. Ik begrijp nog altijd niet waarop de stemgerechtigden zich baseren.”

Awards zorgen vaak voor discussie. Ieder zijn favorieten, maar de Belgische jury volgde woensdagavond de rangorde van de Ballon d’Or. Kevin De Bruyne, in oktober als derde op het podium in Parijs, troefde verrassend Thibaut Courtois af, de zevende van de Ballon d’Or. Met ruim verschil. Courtois kreeg voor zijn beste jaar ooit al een Lev Yashin Award en is op de FIFA BEST Awards bij de topfavorieten als Doelman van het Jaar. Alleen in eigen land blijft hij dus zonder bekroning voor zijn exploten in 2022.

Geklopt door een passmaster, die eveneens uniek in zijn soort.

Voor De Bruyne is het zijn derde trofee als ‘beste Belg in het buitenland’. In de prijzenkast van zijn villa in Manchester krijgt die ongetwijfeld ergens zijn plaatsje, maar het is geen prijs waar hij zijn slaap voor laat. Aard van het beestje. Liever blinkt hij met een collectief, dan dat hij zelf alle schijnwerpers naar zich toetrekt.

Volledig scherm © ANP / EPA

Zie ook zijn licht onderkoelde reactie op de verrassing die ploegmaats John Stones en Nathan Aké hem in de gym van Manchester City presenteerden. Zie ook zijn reactie op

die derde plaats eerder in de Ballon d’Or, de grootste mondiale erkenning die een landgenoot ooit heeft gekregen: “Als speler kan je wel eens nadenken over wat je in je carrière hebt verwezenlijkt. Maar daar ben ik op dit moment niet mee bezig. Pas op het eind van mijn loopbaan maak ik een balans op.”

In de naakte cijfers (goals+assists) en het aantal trofeeën was 2022 niet de Bruyne’s beste jaar. Hij speelde geen hoofdrol in een Champions Leaguefinale - het enige hiaat nog op zijn erelijst in clubverband. Op het WK bracht hij niet wat van hem werd verwacht. In Engeland kaapte Mo Salah eind vorig seizoen de belangrijkste individuele prijzen voor zijn neus weg.

Toch staat een replica van de belangrijkste trofee in Engeland in zijn kast: zijn vierde Premier League. De enige die telt. Net zoals Courtois was De Bruyne in de competitie een kampioenenmaker. Speler die in de laatste rechte lijn zijn team bij de hand nam. Met 8 goals en 6 assists in de laatste 10 matchen trok hij City over de streep na een superspannende race met Liverpool — in één op de twee goals was hij in het slot betrokken. Met zijn vier goals op Wolves als het absolute summum.

Volledig scherm © AFP

Na het laatste fluitsignaal van de laatste match verzwolg een vierende massa City-fans hem. Voor de kleedkamergang schreeuwde hij een aantal keer luid. Alle emoties eruit na een thriller, waarin City uit een hopeloze positie terugkwam. Het was De Bruyne zoals u hem zelden ziet. Niet die koele jongen die een award in ontvangst neemt. Met de Premier League wisselde hij zo de ontgoocheling na de halve finales van de Champions League toch deels uit. Zijn start van het huidige seizoen frustreerde zelfs zijn trainer, Pep Guardiola. Ondanks uitstekende assists aan Haaland vond die dat er te weinig dynamiek zat in zijn spel. Detailkritiek wellicht. Over zijn intrinsieke klasse wordt niet getwist.

Op dat moment lag Thibaut Courtois een aantal weken in de lappenmand met een rugblessure. De tol wellicht van een team een heel jaar lang mee op zijn schouders te dragen. Samen met Karim Benzema heeft hij veel gemaskeerd.

Na de Ballon d’Or zei een licht ontgoochelde Courtois: “Mijn positie wordt toch nog wat onderschat. Bij het stemmen worden de doelmannen vaak vergeten. Doelpunten en assists tellen meer dan ballen pakken. Maar het is niet erg, hoor.”

Die Champions League, zo weet hij ook, geeft een palmares veel meer kleur dan een individuele prijs of eentje in de eigen parochie.

Iker Casillas zal vandaag wel geen tweetje versturen, toch?

Beste Belg in het Buitenland: de punten 1. Kevin De Bruyne (Manchester City) 769

2. Thibaut Courtois (Real Madrid) 675

3. Leandro Trossard (Brighton) 234

4. Cyriel Dessers (Feyenoord/Cremonese) 60

5. Amadou Onana (Lille/Everton) 48

6. Alexis Saelemaekers (AC Milan) 30

7. Loïs Openda (Vitesse/RC Lens) 27

8. Yannick Carrasco (Atletico Madrid) 17

9. Romelu Lukaku (Chelsea/Inter Milaan) 13

10. Youri Tielemans (Leicester City) 12

11. Arthur Theate (Bologna/Rennes) 9

12. Wout Faes (Stade Reims/Leicester City) 8

13. Dodi Lukebakio (VfL Wolfsburg/Hertha BSC) 6

Dries Mertens (Napooli/Galatasaray) 6

15. Koen Casteels (VfL Wolfsburg) 4

Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) 4

Romeo Lavia (Southampton) 4

18. Timothy Castagne (Leicester City) 3

Brecht Dejaegere (Toulouse) 3

Charles De Ketelaere (AC Milan) 3

Matz Sels (Straatsburg) 3

Aster Vranckx (VfL Wolfsburg/AC Milan) 3

23. Jéremy Doku (Rennes) 2

Axel Witsel (Borussia Dortmund/Atletico Madrid) 2

25. Dedryck Boyata (Hertha BSC) 1

Eden Hazard (Real Madrid) 1

Thomas Meunier (Borussia Dortmund) 1

Divock Origi (Liverpool) 1

Jan Vertonghen (Benfica) 1

Erelijst Beste Belg in het Buitenland: 2013: Thibaut Courtois (Atlético Madrid)

2014: Thibaut Courtois (Atlético Madrid/Chelsea)

2015: Kevin De Bruyne (Wolfsburg/Manchester City)

2016: Kevin De Bruyne (Manchester City)

2017: Eden Hazard (Chelsea)

2018: Eden Hazard (Chelsea)

2019: Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid)

2020: Romelu Lukaku (Inter)

2021: Romelu Lukaku (Inter)

2022: Kevin De Bruyne (Manchester City)

