"Dat viel tegen, maar erg is dat niet": onze chef voetbal schetst waarom we ons niet moeten vastpinnen op resultaat tegen Grieken

Football Talk Football Talk. Engeland ziet Alexan­der-Ar­nold afhaken voor EK - Zwitser­land tankt vertrouwen

22:32 Zwitserland heeft in zijn laatste oefengalop voor het EK vlot de maat genomen van Liechtenstein. In Sankt-Gallen werd het 7-0. Mario Gavranovic deed de netten drie keer trillen (19., 75. en 79.), Christian Fassnacht twee keer (46., 70.). Verder scoorde Edimilson Fernandes (85.) en maakte Noah Frick een owngoal (57.). Voor Zwitserland is het de ruimste zege sinds oktober 2015, toen San Marino dezelfde score om de oren kreeg. De Zwitsers openen hun EK op 12 juni in Bakoe tegen Wales en spelen ook tegen Italië en Turkije.