Darcis zet België op voorsprong in ATP Cup - Elise Mertens start seizoen met vlotte zege tegen Tsurenko in Shenzen Redactie

05 januari 2020

09u48 1 Tennis Elise Mertens (WTA-17) is in Shenzhen (775.000 dollar) met een zege tegen Lesia Tsurenko (WTA-73) aan haar seizoen begonnen. De 24-jarige Limburgse versloeg de 30-jarige Oekraïense in 5 uur en 5 minuten met 6-3 en 6-3.

In de achtste finales neemt Mertens, derde reekshoofd op het hardcourt in China, het op tegen de winnares van de partij tussen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA-74) en de Chinese Wang Xiyu (WTA-144).

Het is de eerste keer dat Mertens deelneemt in Shenzhen. Vorig jaar startte ze haar seizoen in het Australische Brisbane (899.500 dollar), waar ze al in de eerste ronde uitgeschakeld werd door de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-9).

WTA Auckland - Minnen en Bonaventure op één zege van hoofdtabel

Greet Minnen (WTA-110) en Ysaline Bonaventure staan dan weer op één zege van een plaats op de hoofdtabel in het Nieuw-Zeelandse Auckland (250.000 dollar). In de tweede kwalificatieronde nam Minnen met 2-6, 6-4 en 7-6 de maat van de Australische Arina Rodionova (WTA-204). In de derde en laatste ronde geeft ze de Bulgaarse Isabella Shinikova (WTA-171) partij. Bonaventure versloeg de Italiaanse Sara Errani (WTA-198) in drie sets met 6-7, 7-5 en 6-4. Om een plaats op de hoofdtabel geeft ze de Italiaanse Camila Giorgi (WTA-100) of de Amerikaanse Caroline Dolehide (WTA-146) partij.

Darcis zet België op voorsprong tegen Groot-Brittannië na zege tegen Norrie

Steve Darcis (ATP 157) heeft België op een 1-0 voorsprong gezet tegen Groot-Brittannië in de tweede groepswedstrijd op de ATP Cup tennis. De 35-jarige Luikenaar, die eind deze maand stopt met tennissen, versloeg in de Ken Rosewall Arena in Sydney de Brit Cameron Norrie (ATP 53) na één uur en dertien minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-4).

Later op de dag werkt David Goffin (ATP 11) het tweede enkelduel af tegen Daniel Evans (ATP 42). Dubbelspecialisten Sander Gille en Joran Vliegen sluiten de ontmoeting af tegen Jamie Murray en Joe Salisbury. België begon de ATP Cup met een makkelijke 3-0 zege tegen Moldavië. Groot-Brittannië verloor vrijdag haar eerste duel met 2-1 van Bulgarije. Dinsdag staat de laatste groepswedstrijd voor de Belgen op het programma, tegen Bulgarije.

Naast Sydney zijn ook Brisbane en Perth speelsteden op de ATP Cup. De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de knock-outfase in Sydney. De finale volgt op 12 januari, een week voor de start van de Australian Open (20 januari-2 februari). Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelspelen en een dubbelspel, waarbij twee gewonnen sets volstaan voor de zege.

