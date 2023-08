Dankzij een gewéldig derde kwart: Red Lions openen EK met 3-5-zege tegen Engeland

Remco Evenepoel blijft “normaal gezien” bij Soudal Quick-Step, maar vraagt ook na komst Landa nog meer verster­king

“Normaal rijd ik volgend jaar ook voor de ploeg.” Remco Evenepoel (23) nam een groot stuk van de twijfels over zijn toekomst weg: hij is van plan om in 2024 nog steeds voor Soudal Quick-Step te koersen, zegt hij. “Een contract is een contract, daar moet je respect voor hebben. Maar ik hoop wel dat we nog beter kunnen worden.”