Daar is Trebel weer: Fransman speelt met Anderlecht-beloften eerste match in bijna vijf maanden

Anderlecht Kompany en Anderlecht zullen huid duur verkopen tegen Club: “Klaar om te strijden, het vuur zal er in zitten”

15:03 Anderlecht is klaar voor de komst van Club Brugge, zo verzekert Vincent Kompany. Het stuntwerk van Club in de Champions League boezemt paars-wit geen angst in. “We willen ons meten met de beste. We hebben er goesting in.”