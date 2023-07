Cyriel Dessers over zijn transfer naar Rangers en zijn jaloersmakende carrièrewandel: “Ik ben het beu om elk jaar te verhuizen, hier wil ik prijzen pakken”

Cyriel Dessers (28) is Kuifje in cultclubland. Met Rangers FC voegt de Nigeriaanse Belg een nieuwe topploeg aan zijn stilaan benijdenswaardige cv toe. “Ik een droomcarrière? Mensen zeggen me dat de laatste tijd wel vaker.” De spits over zijn transfer en zijn loopbaan.

OH Leuven, Lokeren, NAC Breda, FC Utrecht, Heracles Almelo, KRC Genk, Feyenoord, weer even KRC Genk, Cremonese en sinds vorige week Rangers FC. Het spelerspaspoort van Cyriel Dessers zal de doorwinterde voetbalquizzer misschien niet heel veel problemen opleveren, maar mooi is de wandel die zijn carrière neemt wel. “Mensen zeggen me dat de laatste tijd vaker”, geeft hij toe. “Ik heb al bij prachtige clubs gespeeld en nu ben ik weer bij een geweldige club terechtgekomen. Die geschiedenis, dat stadion, die supporters, … het zijn allemaal mooie elementen.”

En zo is de man die ooit het voetbal met een studie Rechten aan de KU Leuven combineerde vandaag gepresenteerd als dé nieuwe spits van Rangers FC. En dat is niet niks. Rangers FC staat voor 55 Schotse landstitels. Het is Ibrox Stadium, pure voetbalhistorie en - uiteraard - de Old Firm. Dessers mag zich komend seizoen minstens vier keer opmaken voor die hoogmis van het Schotse voetbal tegen Celtic. “Het is in die matchen dat je naam kunt maken”, weet hij.

Volledig scherm © Rangers FC

Dessers moet je niet uitleggen hoe hij zich moet presenteren, dus ook niet wanneer hij via Zoom officieel wordt voorgesteld bij zijn nieuwe werkgever. De Limburger heeft de natuurlijke flair om een goeie eerste indruk te maken voor de Schotse media, hoe onverstaanbaar die soms ook mogen zijn. “Ik moest af en toe eens goed luisteren om er iets uit op te maken”, lacht hij tegen ons. “Ik heb het gevoel dat ze hun best doen als ze tegen mij spreken. Maar als ze onderling praten, is het allemaal wat moeilijker verstaanbaar.”

Ach, het is een luxeprobleem, want Dessers is maar wat blij met zijn transfer naar Glasgow. De Schotse topclub haalde hem voor naar verluidt vijf miljoen euro weg bij Cremonese in Italië. Zijn doel is duidelijk: voor het eerst in zijn loopbaan de landstitel winnen. “Ik ben nu 28, een goeie leeftijd. Fysiek ben je nog top, terwijl je ervaring hebt. Perfect om voor de prijzen te spelen. Met die mindset kom ik naar Rangers. Ik denk dat ik hier iets kan toevoegen. Niet alleen met mijn voetbal, ook met mijn mentaliteit.”

Al jaren in beeld

Hij blijkt al jaren in beeld te zijn bij Rangers. “Toen ik Eredivisie-topschutter bij Heracles werd, sprak ik al eens met ze”, vertelt hij aan de collega’s uit Schotland. “Het was in coronatijd, niet de makkelijkste periode voor transfers. Het contact is sindsdien altijd close gebleven. Ik ben heel gelukkig dat er nu een deal van is gekomen.”

Volledig scherm Cyriel Dessers. © Rangers FC

Nochtans had hij andere opties. “In Italië, België en Nederland, ja. Namen noem ik niet, dat zou niet slim zijn.” Maar hij wilde dus prijzen winnen. Dat staat er nog op zijn bucket list. “Ik won met Genk al eens de beker in België, maar ik wil meer. Ik besef dat je niet zomaar kampioen van Schotland wordt. Maar als je door Ibrox loopt merk je wel: een titel met een club als deze vergeet je je hele leven niet.”

Ik had andere opties: in Italië, België en Nederland. Namen noem ik niet, dat zou niet slim zijn. Cyriel Dessers

Over de immense druk die met een topclub als Rangers gepaard gaat, maakt hij zich geen al te grote zorgen. “Feyenoord en Genk zijn ook grote clubs. Druk heb je altijd, dat is niet nieuw voor mij. Ik houd er zelfs van. Ik denk dat het beste in me naar boven haalt.”

Cluphopper

Dessers is met Rangers FC toe aan zijn zesde club in evenveel jaar. Dan krijg je de stempel van clubhopper. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om elke zomer van club te veranderen”, countert de spits. “Het kwam telkens door omstandigheden. De ene keer doe je het goed en kan je een stap hogerop zetten, de andere krijg je minder speelminuten… Het is voor mij het bewijs dat je in het voetbal nooit kunt plannen. Mijn keuze voor Rangers is er wel een voor continuïteit. Ik ben het beu om elk jaar te verhuizen en wil standvastigheid. Ik wil in Glasgow iets opbouwen. Daarom heb ik hier ook voor vier jaar getekend.”

Volledig scherm Dessers bij zijn vorige club Cremonese. © Photo News

Zijn voorbije twee zomers verliepen hectisch. Twee jaar geleden verkoos hij op Deadline Day vanuit een vliegveld in Madrid uiteindelijk Feyenoord boven Levante. Vorig jaar begon hij het seizoen bij RC Genk en trok hij (na een korte flirt met FC Kopenhagen) uiteindelijk naar Cremonese. “Het is niet dat ik bewust een vroege transfer wilde maken. Je bent toch te afhankelijk van de markt. Rangers was er gewoon vroeg bij. De trainer (Michael Beale, red.) kwam hier halverwege het afgelopen seizoen toe. Dit is zijn eerste grote transferzomer en hij probeert de ploeg naar zijn hand te zetten met transfers. Hij is me komen bezoeken in Italië en legde me een duidelijke visie voor, waar ik onmiddellijk enthousiast over werd. Tussen de clubs heeft het even geduurd, maar ze zijn eruit gekomen. Het is goed dat ik er nu al ben. Op deze stage (Rangers zit nu in Duitsland, red.) kan ik me goed integreren.”

Italië verlaten, was ergens ook lastig voor Dessers. “Omdat ik het gevoel heb dat er meer in zat”, legt hij uit. “Ik maakte zeven goals in twintig basisplaatsen. Met iets meer geluk hadden dat er meer kunnen zijn. Ik raakte vier keer paal of lat - samen met Osimhen het meest van iedereen in de Serie A. Ik kende ook wat blessureleed. Mijn cijfers hadden er dus anders uit kunnen zien en misschien had ik dan een bevredigender gevoel gehad. Aan de andere kant weet je dat het zo gaat in het voetbal.”

Volledig scherm Dessers in Feyenoord-shirt. © AFP

Volledig scherm Dessers begin vorig seizoen bij RC Genk. © BELGA