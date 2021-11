Croonen en De Condé niet mee naar Zagreb

Racing Genk stapt morgen zonder de Colombianen Carlos Cuesta en Daniel Muñoz het vliegtuig richting Zagreb op, de Noor Simen Juklerod is er voor het eerst sinds lang wel nog een keer bij. Ook de bestuursdelegatie is verre van compleet voor de trip naar Kroatië. Zowel voorzitter Peter Croonen als Head of Football Dimitri de Condé zitten in quarantaine en moeten het belangrijke Europa League-duel van donderdag tegen Dinamo Zagreb vanuit hun zetel volgen.

Genk hoopt in Zagreb de stap naar Europese overwintering te zetten. De Limburgers kunnen zeker zijn van de derde plaats als ze winnen van Dinamo en Rapid Wien in eigen huis verliest van West Ham. In dat geval speelt Genk op de slotspeeldag, thuis tegen Wenen, al zeker voor de tweede plaats in de groep en Europese overwintering in de Europa League. Verliest Genk in het Maksimir stadion, dan mogen ze een kruis maken over een vervolg in de Europa League en is het vangnet van de Conference League het hoogst haalbare.