CROKY CUP LIVE. Mbenza zet Antwerp op voorsprong - Wat met Union-Moeskroen? Volg het hier op de voet!

Premier League Trossard bezorgt Brighton eerste thuiszege met enige goal tegen ontstel­lend zwak Tottenham

31 januari Brighton dankt Leandro Trossard. Met nog maar zijn tweede goal van het seizoen bezorgde onze landgenoot de ‘Seagulls’ een belangrijke driepunter in de degradatiestrijd. Tegen een ontstellend zwak Tottenham werd het 1-0, waardoor Brighton wat uitloopt op het trio Fulham/West Bromwich/Sheffield United. Bij Tottenham zit de mot er stevig in. Alderweireld was haast de enige Spursspeler die een voldoende haalde.