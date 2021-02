CROKY CUP LIVE. Mbenza zet Antwerp op voorsprong - Bakic (Moeskroen) scoort héérlijk tegen Union. Volg de matchen hier op de voet!

Croky CupDe hoofdbrok is pas voor morgen, maar vanavond worden er al drie 1/16de finales afgewerkt in de Croky Cup. Om 18u werden Antwerp-La Louvière (tweede nationale) en Union (1B)-Moeskroen op gang getrapt, om 20u begint Kortrijk eraan in Lommel (1B). Wordt het een gezondheidswandeling voor onze topklassers, of vallen er meteen verrassingen te noteren? Op deze pagina zit u op de eerste rij!