CROKY CUP LIVE. Lommel en KV Kortrijk zijn begonnen aan hun 1/16de finale. Krijgen we nog een verrassing?

Voetbal Football Talk. Van Damme (KVM) gebles­seerd - Van Crombrugge werkt aan revalida­tie - Eerste training Dimata bij Espanyol

13:35 KV Mechelen moet het in de bekerwedstrijd van morgen tegen RWDM zonder Joachim Van Damme (29) doen. De middenvelder is out met een overbelasting aan de adductoren. Ook voor de competitiematch tegen Cercle Brugge komend weekend is hij onzeker. De voorbije weken zat Van Damme al op zijn limiet en het drukke programma eist nu zijn tol. (ABD)