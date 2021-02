CROKY CUP LIVE. Het wordt nog spannend: Lommel maakt er 1-2 van tegen KV Kortrijk!

Buitenlands voetbal Klopp rekent dit seizoen niet meer op Van Dijk, ook EK komt in gevaar voor Nederland­se verdediger

15:27 Jürgen Klopp verwacht niet dat Virgil van Dijk dit seizoen nog zal spelen, zo vertelde hij op de persconferentie in aanloop naar het duel met Brighton & Hove Albion. Dat betekent dus ook dat het EK van de Nederlandse verdediger in gevaar komt. Van Dijk is sinds oktober out met een kniebandblessure.