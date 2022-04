Cristiano Ronaldo verontschuldigt zich nadat hij gsm uit handen van Everton-fan slaat: “Wil de persoon uitnodigen op Old Trafford”

Later op de avond trok Ronaldo via Instagram het boetekleed aan. “Het is nooit makkelijk om om te gaan met emoties in moeilijke momenten, zoals wij er nu eentje doormaken. Maar desondanks moeten we respectvol en geduldig zijn, en een voorbeeld zijn voor de jeugd die van voetbal houdt. Ik zou me graag willen verontschuldigen voor mijn uitbarsting en de supporter uitnodigen om een wedstrijd te komen bekijken op Old Trafford. Als een teken van fair play en sportmanschap.”