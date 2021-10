Cristiano Ronaldo reageert na nachtmerrie in het Theatre of Dreams: “Fans verdienen beter dan dit”

Premier LeagueManchester United heeft een ontluisterende thuisnederlaag geleden tegen Liverpool. In een topper die er nooit een was stond het aan de rust 0-4, Salah zette in een overbodige tweede helft met een hattrick de forfaitcijfers op het bord. Nachtmerrie voor Ole Gunnar Solskjaer in het Theatre of Dreams. Cristiano Ronaldo: “Onze fans verdienen beter dan dit. Veel beter.”

Een déjà vu was het voor de fans op Old Trafford. Net als eerder deze week stond de thuisploeg al snel 0-2 achter in een wedstrijd die er echt toe deed. In de Champions League kon United geen misstap veroorloven tegen Atalanta en met dank aan een ommekeer in de tweede helft gebeurde dat ook niet.

Solskjaer - al weken onder vuur - ontsnapte, maar tegen Liverpool was er geen houden meer aan. De eerste kans in de wedstrijd was voor Fernandes, maar daarna namen ‘The Reds’ over. Salah schotelde Keita de opener voor, na een dik kwartier deed Alexander-Arnold hetzelfde voor Diogo Jota.

Liverpool werkte aan honderd procent af, terwijl United zich andermaal presenteerde als los zand. Salah - man in vorm - scoorde in zijn tiende wedstrijd op rij en maakte er 0-3 van. De Egyptenaar is nu de Afrikaan met de meeste goals achter z’n naam in de Premier League. Dat was tot dusver Didier Drogba geweest.

Die andere grootheid op het veld raakte ondertussen gefrustreerd. Cristiano Ronaldo kreeg in tegenstelling tot de match tegen Atalanta geen grip op z’n ploegmaats. De Portugees zag hoe Salah er kort voor de rust zelfs 0-4 van maakte. Solskjaer en de zijnen verdwenen onder een striemend fluitconcert naar de kleedkamer.

Een afstraffing leek in de maak. Pogba werd er bij de rust op gegooid, maar ook hij kon niet verhinderen dat de kelk tot op de bodem leeg moest. Alleen was die toen nog lang niet in zicht. Salah zette in de 50ste minuut met een hattrick - als eerste bezoekende aanvaller sinds Ronaldo, de Braziliaan - de forfaitcijfers op het bord, maar het werd nog erger.

Zo lukte Cristiano Ronaldo na een knappe individuele actie de eerredder, maar de goal werd door de VAR afgekeurd na vermeend buitenspel. Even later was er opnieuw een interventie van de videoref die de thuisploeg de das om deed: Pogba zag een gele kaart rood worden na een tackle op het been van Keita.

Op dat moment moest er nog altijd een halfuur gespeeld worden. Veel fans hielden het niet meer en verlieten op dat moment al het stadion. Clubicoon Sir Alex Ferguson zakte met een norse en vooral gedesillusioneerde blik weg in z’n stoel. Liverpool tikte de wedstrijd rustig uit, Manchester United drong niet meer aan.

Ole Gunnar Solskjaer stond erbij en keek ernaar. De totale overgave. Einde verhaal voor de Noor? “Het is niet eenvoudig om nu iets te zeggen, afgezien van dat dit de zwartste dag is sinds ik deze ploeg onder mijn hoede heb”, zei hij na afloop.

Ronaldo: “Fans verdienen beter dan dit”

“Soms krijg je niet het resultaat waar je voor vecht en soms krijg je niet de uitslag waarop je hoopt”, schrijft Cristiano Ronaldo op Instagram. “En dat komt door onszelf, want het valt niemand anders kwalijk te nemen. Onze fans waren wederom geweldig met hun steun. Ze verdienen beter dan dit, veel beter. En het is aan ons om hen dat te geven. Die tijd is gekomen.”

