Cristiano Ronaldo internationaal topscorer aller tijden: “Van alle records die ik brak, is dit een heel speciale”

Paralympische Spelen Teleurstel­ling met zilver en revanche na diskwalifi­ca­tie: 5 (!) nieuwe medailles voor Team Belgium op Paralympi­sche Spelen

31 augustus En zo telt Team Belgium plots twaalf medailles op de Paralympische Spelen in Tokio. Ewoud Vromant nam revanche voor zijn diskwalificatie door op de tijdrit op de weg zilver te pakkken. Maxime Hordies en Tim Celen pakten niet veel later brons in hun categorie, en in de 200 meter pakten Belgen Peter Genyn (zilver) en Roger Habsch (brons) medailles. Met twaalf medailles overstijgt de Belgische delegatie nu al het aantal van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro (11).